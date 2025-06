Cuando apenas tenía 10 días de vida, Delimar Vera, de origen boricua, fue considerada muerta en un incendio que ocurrió en la casa de sus padres, en Filadelfia. Casi tres décadas después, la joven apareció en un documental y contó cuál es la realidad oculta detrás de la versión de las autoridades y de lo que todos creían.

La conmovedora historia de una familia de Filadelfia

“Fue muy duro”, exclama Delimar Vera, al recordar el hecho que cambió su vida el 15 de diciembre de 1997. La familia oriunda de Puerto Rico vivía en Filadelfia: Luz Cuevas y Pedro Vera, junto a sus dos hijos mayores y la bebé. Ese día, sucedió un incendio que culminó con la creencia de que había fallecido.

Delimar es la protagonista de un documental en U&W, donde relata la crónica de lo que vivió durante sus primeros años y lo que supuso para ella enfrentarse a la verdad.

Aquella noche, hace casi 30 años, Carolyn, una pariente del padre, apareció de imprevisto y, con la excusa de que olvidó su billetera, accedió a las habitaciones de la casa, según relató BBC. Cuando la mujer se fue, Luz escuchó un estruendo y vio arder su casa.

Los bomberos relacionaron el origen del incendio con un cableado defectuoso, pero una noticia impactó a la familia: no se encontró rastro de la bebé Delimar, por lo que las autoridades determinaron que había sido “completamente consumida por el fuego” y así apareció en el informe forense.

Luz se reencontró con su hija Delimar años después

La familia estaba devastada y, poco a poco, Luz y Pedro dieron un paso hacia su separación. Pero, en 2004, una fiesta de cumpleaños dio un giro inesperado a la vida de la mujer. Al evento, acudió Carolyn, con una hija que anunció que había tenido poco después del incendio en la casa de los Vera.

Se trataba de Aaliyah y, cuando Luz la vio, no dudó ni un segundo de que se trataba de su hija Delimar. Un rasgo en el rostro de la niña de seis años fue la prueba definitiva para ella: los hoyuelos. “¡Esa es mi hija!“, exclamó.

Pero, ante la controvertida situación, la mujer decidió arrancarle un mechón de pelo a la pequeña para realizar una prueba de ADN. Poco después se confirmaban sus sospechas: Aaliyah era su hija. Posteriormente, Carolyn reconoció los hechos y fue encarcelada.

La visita de Delimar a Carolyn en la cárcel: “Sentí que era mi despedida”

La situación era muy confusa para una niña de seis años y Delimar no comprendía bien lo que sucedía. Así, al inicio comenzó a creer que tenía dos mamás y lo vio como algo que podía ser maravilloso. “Pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos. Tengo a mi madre Carolyn y luego tengo a mi madre Luz”, indicó.

Con el tiempo, empezó a llegar a otra conclusión y decidió visitar a la mujer que la crio, ahora en prisión. “Le dije: ‘¿Por qué tuviste que secuestrarme? Tuviste otros tres hijos, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pusiste en una situación en la que estoy tan confundida y hay tantos cambios?’“, señaló.

Además, la joven destacó que se sentía muy enojada con Carolyn y que esperaba recibir una disculpa de su parte, pero nunca llegó. “Dijo que nos volveríamos a ver. Eso fue todo y yo sentí que era mi despedida”, aseveró.

Casi 30 años después, Delimar aún tiene la duda de quién fue el cómplice de Carolyn para llevar a cabo su secuestro. Incluso le preguntó a su padre, Pedro, pero él se lo negó. “Quien me tomó de mi cuna y me sacó por la ventana, se fue con el viento en la noche. Desafortunadamente, no sabemos quién es esa persona”, dijo.