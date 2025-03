LOS ÁNGELES. La familia de Erik y Lyle Menéndez rechazó el jueves las afirmaciones del fiscal del distrito de Los Ángeles de que los hermanos no habían asumido adecuadamente la responsabilidad por el asesinato de sus padres en 1989 y dijo que las mentiras que dijeron durante su juicio por asesinato se debieron al trauma y al miedo.

“Los niños mienten cuando tienen miedo, cuando se sienten intimidados y cuando están traumatizados. Mienten cuando no saben en quién confiar. Pero crecen, aprenden y asumen su responsabilidad”, declaró Tamara Goodell, prima de los hermanos, que intervino el jueves en una concentración para pedir su excarcelación.

La concentración de la familia iba a coincidir con una nueva vista sobre la sentencia de los hermanos, que podría darles derecho inmediato a la libertad condicional tras 35 años entre rejas pero se aplazó a abril después de que el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunciara que su oficina retiraba la petición de nueva sentencia presentada anteriormente por su predecesor, George Gascón. Aunque es posible que el juez proceda sin el apoyo del fiscal del distrito, los expertos jurídicos afirman que las posibilidades de éxito de los hermanos han disminuido enormemente.

Los hermanos, de 18 y 21 años en aquel momento, fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su madre, Kitty Menéndez, y de su padre, José, un ejecutivo del mundo del espectáculo. Iniciaron su último intento de obtener la libertad en los últimos años, después de que sus abogados dijeran que habían aparecido nuevas pruebas sobre los abusos sexuales de su padre. Los hermanos contaban con el apoyo de la mayor parte de su familia.

Hochman dijo que no es partidario de volver a dictar sentencia en este momento porque los hermanos no han asumido “toda la responsabilidad” por las mentiras que dijeron a medida que se desarrollaba el caso, incluida su afirmación original de que no mataron a sus padres y, más tarde, de que actuaron en defensa propia. Hochman también ha puesto en duda las nuevas pruebas de abusos sexuales.

“Han mentido a todo el mundo durante los últimos 30 años”, dijo Hochman en una conferencia de prensa la semana pasada.

Anamaria Baralt, prima de los hermanos, dijo que ya han asumido su responsabilidad y reconocido sus errores. La familia no tiene intención de cambiar su postura, y Baralt dijo que espera que los hermanos tampoco lo hagan.

“No dejaremos que reescriba la historia”, dijo refiriéndose a Hochman. “Eso sería complacer su verdad”.

Sus caminos restantes hacia la libertad incluyen la concesión de clemencia por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, o una petición de hábeas corpus para un nuevo juicio que sus abogados presentaron a consideración del tribunal en mayo de 2023. Hochman también se opone a la petición de habeas corpus.

El sonado asesinato en la casa de Beverly Hills de la familia Menéndez conmocionó al país y suscitó una amplia cobertura mediática. Fue precursor del caso O.J. Simpson y dio lugar a innumerables programas, libros y documentales en las décadas siguientes.

Alrededor de 50 simpatizantes de los hermanos Menéndez marcharon con pancartas alrededor del centro de justicia penal, coreando: “¿En qué creemos? En las segundas oportunidades”. La rueda de prensa y la concentración también contaron con el apoyo de organizaciones de justicia penal como la Coalición contra la Reincidencia y Latino Justice.

“No deberíamos desechar a la gente”, dijo Michael Mendoza, director de justicia penal de Latino Justice, que conoció a Lyle Menéndez cuando cumplía condena en una prisión estatal. “No deberíamos abandonar a nuestros jóvenes”.

Cuatro mujeres viajaron desde Texas, Oregón, Florida y Misuri para asistir a la concentración. Conocieron el caso a través de la influencer de TikTok Carrie Webster, que ha conseguido un número relativamente pequeño pero entregado de seguidores en la plataforma gracias a sus vídeos en los que habla de temas de actualidad y justicia penal.

Una de ellas, Meghan Trimarchi, llevaba una camiseta de los hermanos Menéndez que compró en Internet. Trimarchi planeó su viaje a Los Ángeles desde Oregón para asistir a la vista de resentencia que fue aplazada.

“Creo en la justicia para todas las víctimas de agresiones sexuales”, dijo Trimarchi, de 35 años. “Todas necesitan tener voz”.

Otro seguidor de Webster que asistió a la concentración fue Patrick Burke, de 68 años, de Sherman Oaks (California). Recuerda cuando ocurrieron los asesinatos porque acababa de mudarse a Los Ángeles. Burke se apasionó por el caso después de ver las imágenes de todo el primer juicio durante la pandemia y acudió a la concentración para “mostrar su apoyo a los hermanos y también a todas las víctimas de abusos”.

“Para mí, es como el movimiento Me Too”, dijo. No se creía a los supervivientes de agresiones sexuales, y “por eso los hermanos Menéndez no salieron inicialmente”.