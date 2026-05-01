La empresa Ghirardelli Chocolate Company anuncio el retiro voluntario de ciertas mezclase de su bebida en polvo por posible contaminación con salmonela, confirmo la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA) en su portal.

La medida se produce tras el retiro de leche en polvo de California Dairies, Inc. por la preocupación ante una posible contaminación por salmonela. Según se explicó, esa leche fue utilizada por un fabricante externo como parte de los ingredientes en la mezcla de las bebidas en polvo.

Aunque las mezclas para bebidas afectadas se envasan en formatos grandes destinados a servicios de alimentación y clientes institucionales, algunas mezclas en polvo también pudieron haber estado disponibles para la compra por parte de consumidores a través de plataformas de comercio electrónico. Hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad.

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Aunque los productos afectados estaban destinados a servicios de alimentación y clientes institucionales, algunas mezclas también pudieron haber estado disponibles para la compra por parte de consumidores a través de plataformas de comercio electrónico. ( FDA )

Las bebidas afectadas por el retiro del mercado son la Chocolate Flavored Frappe, Classic White Frappe, Premium Hot Cocoa Pouch Bulk, Chocolate & Cocoa Sweet Ground Powder, White Chocolate Flavored Sweet Ground Powder, Vanilla Frappe Mix, Chocolate Flavored Frappe Mix, Classic White Frappe Mix, Chocolate Flavored Frappe Mix, Classic White Frappe Mix, White Mocha Frappe Mix, Mocha Frappe Mix y Frozen Hot Cocoa Frappe Mix.

Para más detalles sobre los lotes afectados, puede visitar el portal de la FDA.

Los consumidores que hayan comprado alguna de las mezclas en polvo para bebidas retiradas del mercado mencionadas anteriormente pueden comunicarse directamente con Ghirardelli Chocolate Company al 1-844-776-0419 para cualquier pregunta o para obtener más información, los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

View the complete details on this recall at: https://t.co/C1iNmz3hRu pic.twitter.com/KXj7HQ81tm — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) May 1, 2026

La salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las personas sanas infectadas con salmonela suelen presentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras ocasiones, la infección por salmonela puede provocar que el microorganismo ingrese al torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales (por ejemplo, aneurismas infectados), endocarditis y artritis.