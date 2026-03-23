La comunidad deportiva y periodística de Estados Unidos llora la pérdida de Jessi Pierce, reconocida reportera de la National Hockey League (NHL), quien falleció junto a sus tres hijos en un trágico incendio ocurrido en su hogar el sábado 21 de marzo.

El Departamento de Bomberos de White Bear Lake informó que la alarma se recibió alrededor de las 5:25 a.m., hora local, para una vivienda unifamiliar en la cuadra 2100 de Richard Avenue. Vecinos alertaron sobre llamas saliendo del techo y temían que personas permanecieran dentro.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron que el fuego ya se había propagado de manera significativa. Durante las labores de rescate, localizaron a un adulto, tres niños y un perro dentro de la vivienda. Desafortunadamente, todos fallecieron, confirmaron las autoridades.

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“Nuestros corazones duelen por todos los involucrados en esta tragedia”, expresó el jefe de bomberos Greg Peterson. “Pedimos a la comunidad unirse y apoyarse mutuamente en este momento tan difícil”.

La NHL emitió un comunicado confirmando la muerte de Pierce, quien durante diez temporadas colaboró en NHL.com y fue coanfitriona del podcast Bardown Beauties. Sus hijos fallecidos fueron identificados como Hudson, Cayden y Avery. “Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey envía nuestras oraciones y condolencias a la familia Pierce”, señaló la liga. “Jessi amaba nuestro juego y fue un miembro valioso del equipo durante una década. La extrañaremos terriblemente”.

Por su parte, Bill Price, editor en jefe de NHL.com, recordó a Pierce como “una absoluta alegría para trabajar y hablar con ella”. “Todo el equipo está devastado y con el corazón roto por la pérdida de Jessi y sus hijos. El amor de Jessi por su familia y el hockey era evidente en la energía y pasión que traía a su trabajo”, añadió.

Graduada de la Universidad Estatal de Iowa, Pierce inició su carrera en el periodismo deportivo trabajando para los Minnesota Wild, y su trabajo se publicó en medios como USA Hockey, The Athletic y Minnesota Hockey Journal, consolidando su reputación como una voz influyente en el hockey estadounidense.

La comunidad local y los fanáticos del hockey han comenzado a expresar su solidaridad y condolencias a la familia Pierce, mientras se esperan más detalles sobre la investigación del incendio.