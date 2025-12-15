Las autoridades federales en Estados Unidos arrestaron a cinco personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques “terroristas” en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo, según informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.

Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista” y planeaban una serie de explosiones en “varias partes del California” al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en la plataforma X.

“Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)”, escribió la fiscal.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en una publicación, también en la plataforma X, la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo “extremista”, fue detenido en Nueva Orleans, donde planeaba un “ataque violento aparte”.

Las autoridades no han entregado todavía los nombres de los detenidos, pero se espera que se conozca más información durante una rueda de prensa que dará el FBI esta tarde en Los Ángeles.

El FBI señaló al grupo “Turtle Island Liberation Front” como la organización responsable de estar planeando estos supuestos ataques.

En páginas de redes sociales supuestamente asociadas a este grupo, se describe como una organización de “liberación” a través de la “descolonización y la soberanía”.

En Instagram, donde tienen 862 seguidores y han publicado contenido empezando en verano de este año, han compartido imágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de Trump y en apoyo a Palestina.