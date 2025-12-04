El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) realizó un arresto en su investigación de casi cinco años sobre quién colocó bombas caseras en Washington en la víspera del motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, dijo un funcionario de seguridad a The Associated Press el jueves.

El arresto marca la primera vez que los investigadores identifican a un sospechoso en un acto que había desconcertado durante mucho tiempo a las autoridades, generado una multitud de teorías de conspiración y permaneció como un misterio duradero en la sombra de aquel oscuro capítulo de la historia estadounidense que fue el violento asalto al Capitolio.

El funcionario que describió el arresto habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente un caso que aún no se ha hecho público.

El arresto tuvo lugar la mañana del jueves y el sospechoso es un hombre, dijo el funcionario. No se disponen de más detalles inmediatos, incluyendo los cargos que podría enfrentar.

Las bombas caseras fueron colocadas en la noche del 5 de enero de 2021, cerca de las oficinas de los comités nacionales Demócrata y Republicano en el Distrito de Columbia. Nadie resultó herido antes de que las bombas fueran desactivadas, pero el FBI ha dicho que ambos dispositivos podrían haber sido letales.