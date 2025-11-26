El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga a un grupo de seis senadores demócratas que el presidente Donald Trump ha acusado de “comportamiento sedicioso”, tras publicar un video en el que instan a la comunidad militar y de inteligencia a no cumplir “ordenes ilegales”.

El FBI se une al Pentágono para investigar a los senadores Mark Kelly, Elissa Slotkin, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio, por haber emitido un video donde piden a los militares del país “defender las leyes y la constitución del país”.

La investigación fue advertida luego de que el FBI comenzó a programar entrevistas con los senadores de acuerdo con diferentes medios estadounidenses.

Por su parte, los seis demócratas del video catalogaron las investigaciones y la intervención del FBI como “una táctica de intimidación” por parte de la Administración Trump.

“El presidente Trump está utilizando al FBI como una herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso”, afirmaron en un comunicado Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, todos demócratas de la Cámara de Representantes.

"Ninguna intimidación o acoso nos detendrá jamás de hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución", agregaron, tras informar que el FBI se contactó el lunes con funcionarios del Congreso solicitando entrevistas con ellos.

Los legisladores no aclaran en la grabación a qué órdenes se refieren, pero Trump es cuestionado por el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses y por los ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, que han dejado más de 80 muertos.

El FBI declinó hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a consultas sobre el tema.