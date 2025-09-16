Por primera vez, las autoridades de salud estadounidenses están apuntando a las empresas de telemedicina que promueven versiones no oficiales de medicamentos recetados, incluidos los populares medicamentos para la pérdida de peso, como parte de la ofensiva de la administración Trump contra la publicidad farmacéutica.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) publicó el martes más de 100 cartas dirigidas a diversas empresas de medicamentos y prescripción en línea, incluyendo Hims & Hers, que ha construido un negocio multimillonario centrado en versiones de menor costo de inyecciones para la obesidad.

La FDA advirtió a la empresa que elimine de su sitio web las declaraciones promocionales “falsas y engañosas”, incluyendo el lenguaje que afirma que sus productos personalizados contienen “el mismo ingrediente activo” que Wegovy y Ozempic, que son medicamentos aprobados por la FDA. Los medicamentos citados son producidos por farmacias de compuestos especializadas y no son revisados por la FDA.

“Sus afirmaciones implican que sus productos son iguales a un producto aprobado por la FDA cuando no lo son”, afirma la carta de advertencia, fechada el 9 de septiembre.

Hims, con sede en San Francisco, declaró el martes que “espera con interés colaborar con la FDA”.

“Nuestro sitio web y nuestros materiales dirigidos al cliente señalan que los tratamientos compuestos no están aprobados ni evaluados por la FDA”, declaró la empresa en un comunicado.

Es el primer intento de la FDA de supervisar directamente plataformas en línea como Hims, que durante mucho tiempo han argumentado que no están sujetas a las reglas tradicionales de publicidad de medicamentos.

Un memorando firmado por el presidente Donald Trump la semana pasada instruyó al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y a la FDA a garantizar que los anuncios farmacéuticos en televisión, redes sociales y otros sitios web sean “veraces y no engañosos”. Como parte de la iniciativa, la FDA prometió enviar 100 cartas a empresas con anuncios engañosos.

Las nuevas cartas contienen las palabras “cesar y desistir”, un lenguaje distinto para la agencia, que típicamente redacta sus cartas en un lenguaje altamente burocrático citando regulaciones específicas de la FDA.

Hims ha estado bajo escrutinio de Washington durante meses.

A principios de este año, la empresa sacó un anuncio durante el Super Bowl promocionando los beneficios de sus medicamentos para la pérdida de peso, pero sin enumerar sus efectos secundarios o posibles daños. Las reglas de la FDA requieren que los anuncios presenten una imagen equilibrada de los riesgos y beneficios de los medicamentos.

Makary destacó el anuncio en el Journal of the American Medical Association de la semana pasada, calificándolo como un ejemplo “descarado” de cómo la publicidad está “contribuyendo a la cultura estadounidense de dependencia excesiva de los productos farmacéuticos para la salud”.

Hims y empresas similares inicialmente vendieron versiones genéricas baratas de medicamentos para la pérdida de cabello, disfunción eréctil y otros problemas de salud. Pero la creciente demanda de medicamentos para la obesidad abrió la puerta a la venta de copias más baratas.

La FDA permite el llamado compounding, o producción personalizada, cuando hay una escasez de las versiones oficiales de medicamentos aprobados por la FDA.

Recientemente, la FDA determinó que los medicamentos GLP-1 ya no cumplían con los criterios de escasez. Eso debería haber terminado con el compounding, pero hay una excepción: la práctica todavía está permitida cuando una receta se personaliza para el paciente.

Hims y otras empresas han comenzado a ofrecer dosis y formulaciones “personalizadas” para ciertos pacientes, argumentando que ofrecen beneficios adicionales.

Las cartas publicadas el martes provienen del centro de medicamentos de la FDA.

Una carta publicada la semana pasada por la división de vacunas de la FDA cuestionó un anuncio de televisión para la vacuna FluMist de AstraZeneca, diciendo que la “música de fondo y las distracciones visuales” del anuncio restan importancia a la información sobre los efectos secundarios. La carta fue firmada por el jefe de vacunas de la FDA, el doctor Vinay Prasad, un aliado de Kennedy que recientemente regresó a su trabajo en la agencia después de haber sido obligado brevemente a apartarse.

Investigadores y defensores del consumidor se han quejado durante mucho tiempo de que las imágenes en los avisos de pacientes disfrutando de la vida con familiares y amigos a menudo eclipsan las advertencias sobre los efectos secundarios.

Además, los estudios han demostrado que los pacientes expuestos a anuncios de medicamentos tienen más probabilidades de preguntar a sus médicos sobre el medicamento, incluso si no cumplen con los criterios de prescripción. La Asociación Médica Estadounidense, el grupo de médicos más grande del país, apoyó una prohibición en 2015, citando el papel de la publicidad televisiva en “inflar la demanda de medicamentos nuevos y más caros”.