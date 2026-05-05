La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció el martes su primera autorización de cigarrillos electrónicos con sabor a fruta destinados a fumadores adultos, un importante cambio de política que se produce tras de meses de apelaciones al presidente Donald Trump por parte de la industria del vaping.

La decisión contará con la oposición de grupos sanitarios y organizaciones de padres que llevan tiempo señalando a los aromas como el motor del consumo de tabaco entre los menores de edad en EE.UU. Sin embargo, la acción federal se produce cuando las tasas de consumo de tabaco entre los adolescentes han caído a su nivel más bajo en 10 años y los fabricantes han presionado a la administración republicana para que suavice las restricciones sobre sus productos.

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Las empresas de vapeo llevan mucho tiempo defendiendo que sus productos pueden ayudar a reducir el consumo de tabaco entre los adultos, al que se atribuyen 480,000 muertes anuales en Estados Unidos por cáncer, enfermedades pulmonares y cardiopatías. Los dispositivos que funcionan con pilas se venden en EE.UU. desde 2007, pero sus posibles beneficios se han visto eclipsados durante años por la aceptación entre los estudiantes de secundaria y bachillerato.

Los nuevos cigarrillos electrónicos autorizados vienen en mango, arándano y dos variedades de mentol. La empresa de vapeo Glas Inc, con sede en Los Ángeles, tiene previsto comercializar los sabores con los nombres Gold, Sapphire, Classic Menthol y Fresh Menthol, según el comunicado de la FDA.

Antes, la FDA sólo autorizaba los productos con sabor a tabaco o mentol. La mayoría de los cigarrillos electrónicos autorizados por los reguladores proceden de grandes fabricantes, como Juul y Altria.

El anuncio del martes no supone una aprobación ni un respaldo, y la FDA reiteró que los vaporizadores Glas sólo están destinados a adultos interesados en dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos.

La FDA sugirió que el sistema digital de verificación de la edad de la empresa hace improbable que los productos sean recogidos por usuarios menores de edad. En primer lugar, los usuarios deben verificar su edad con una identificación oficial en su teléfono móvil. A continuación, los cigarrillos electrónicos sólo pueden utilizarse cuando están conectados por Bluetooth al teléfono del usuario verificado.

El visto bueno de la FDA a los nuevos productos afrutados será “una prueba clave”, afirmó Kathy Crosby, de Truth Initiative, una organización antitabaco sin ánimo de lucro.

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“En última instancia, es fundamental que nos mantengamos alerta para proteger a los jóvenes, lo que incluye vigilar de cerca el uso de productos autorizados”, afirmó Crosby en un comunicado enviado por correo electrónico.

Como candidato presidencial, Trump prometió “salvar” el vapeo y obtuvo el respaldo de las empresas de cigarrillos electrónicos, los propietarios de tiendas y los entusiastas del vapeo.

Bajo la presidencia de Joe Biden, la FDA denegó más de un millón de solicitudes de comercialización de productos con sabor a caramelo o fruta, como parte de una ofensiva más amplia a la que se atribuye haber ayudado a reducir el vapeo entre adolescentes tras un repunte en 2019. Durante su primera administración, Trump puso en marcha las primeras restricciones de sabor en los cigarrillos electrónicos y elevó la edad para comprar todos los productos de tabaco de 18 a 21 años.

Sin embargo, las medidas relativas al vapeo y otras políticas sobre el tabaco han pasado a un segundo plano bajo la dirección de Marty Makary, Comisario de la FDA, que se ha centrado en otras prioridades, como restringir las vacunas COVID-19, eliminar gradualmente los colorantes alimentarios artificiales y acelerar la aprobación de algunos medicamentos innovadores.

Grupos como la Vapor Technology Association se han reunido con funcionarios de la administración en las últimas semanas para pedir más medidas sobre los aromas.

En marzo, la FDA publicó sus primeras directrices para la industria sobre sabores, en las que afirmaba que los sabores a mentol, café, menta y especias podrían ser atractivos para los fumadores adultos. El mismo documento también reiteraba los riesgos de los sabores más dulces que suelen atraer a los adolescentes, como los de fruta, caramelo y postre.

La gran mayoría de los adolescentes estadounidenses que vapean siguen utilizando productos no autorizados con sabor a frutas y caramelos, según los últimos datos del gobierno. Estos productos son técnicamente ilegales, pero siguen estando ampliamente disponibles en marcas baratas y desechables, normalmente importadas de China.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.