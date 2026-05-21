Florida. Un hombre de Florida condenado por asesinar a puñaladas a la novia de su primo y a la hija de cuatro años de la pareja será ejecutado este jueves en la noche.

Richard Knight, de 47 años, tiene previsto recibir una inyección letal de tres sustancias a partir de las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Knight fue sentenciado a muerte tras ser hallado culpable en 2006 de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Odessia Stephens y su hija de cuatro años, Hanessia Mullings.

Esta sería la séptima ejecución en Florida en lo que va de año, luego de que el estado registrara un récord de 19 ejecuciones en 2025. El gobernador republicano Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador floridano desde que se restableció la pena de muerte en 1976. El récord anterior había sido de ocho ejecuciones en 2014.

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Según documentos judiciales, Knight vivía en junio de 2000 en Coral Springs, cerca de Fort Lauderdale, junto a su primo, la novia de este y la hija de ambos. Knight y Stephens discutían frecuentemente debido a que él permanecía viviendo en la residencia. Una noche, mientras el primo trabajaba, Stephens le dijo a Knight que debía abandonar la casa a la mañana siguiente. Las autoridades indicaron que Knight se enfureció y apuñaló varias veces a Stephens antes de atacar también a la menor.

Mientras permanecía detenido en la cárcel del condado Broward tras su arresto, Knight confesó los asesinatos a otro recluso, quien luego testificó en su contra durante el juicio.

La Corte Suprema de Florida rechazó el pasado viernes las apelaciones presentadas por Knight. El tribunal desestimó su alegato de nueva evidencia, señalando que una huella dactilar no identificada hallada en un cuchillo de la escena del crimen ya había sido discutida durante el juicio original. También rechazó impugnaciones relacionadas con los protocolos de ejecución y el proceso de emisión de órdenes de muerte en Florida.

Una última apelación seguía pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos durante 2025. Florida encabezó la lista con múltiples órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. Alabama, Carolina del Sur y Texas ocuparon el segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno.