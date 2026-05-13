La Policía de Nueva York determinó que el incendio en el que murió una periodista dominicana y su madre la semana pasada, fue intencional y tienen en la mira a un vecino de las mujeres como el autor del siniestro, informó el periódico colombiano El Tiempo.

La reconocida periodista de la revista ‘People en Español’, Yolaine Díaz y su madre Ana Mirtha Lantigua fallecieron en el siniestro registrado el miércoles de la semana pasada en un edificio de apartamentos de seis pisos en Inwood, del alto Manhattan.

Según People en Español , Díaz y su madre intentaban escapar de las llamas por la escalera interior y fueron sorprendidas por la humareda, que aparentemente les impidió salir del edificio. Su padrastro logró escapar por la escalera de incendios exterior.

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Una tercera persona falleció y otras 14 personas también resultaron heridas por las llamas.

En un principio las autoridades pensaron que el incendio se originó de manera accidental, pero la investigación reveló un escenario completamente distinto que, por el que de hecho, ya una persona acusada de homicidio negligente e incendio intencional.

Según la investigación policíaca, el incendio se originó en el cuarto piso del edificio en el que residían las víctimas. Videos de seguridad habrían capturado a un hombre de 45 años arrojando lo que parece ser un cigarrillo encendido sobre una montaña de cajas de cartón acumuladas en un área común. En solo minutos las llamas se tornaron en un voraz incendio que dejó el trágico desenlace.

Los bomberos de Nueva York respondieron rápidamente. Mas de cien bomberos acudieron al lugar y rescataron a la mayoría de los afectados, pero para Díaz y su madre fue demasiado tarde.

Díaz emigró a los Estados Unidos durante su adolescencia. Estudió en el Lehman College de El Bronx y fue editora de moda y belleza de People en Español, donde laboró por más de 15 años. Aunque dejó su puesto en la revista en el 2022, colaboraba con frecuencia con la revista. De hecho, tan reciente como el 26 de abril fue publicada su última colaboración.