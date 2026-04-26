Uno de los dos grandes incendios forestales en el sureste de Georgia sigue creciendo y ahora supera 31 millas cuadradas (80 kilómetros cuadrados), informaron las autoridades el domingo.

El incendio de la autopista 82 arde desde el 20 de abril y el sábado había destruido al menos 87 viviendas. El domingo por la mañana, las autoridades dijeron que solo estaba contenido en un 7%.

La carretera 82 del condado de Brantley está a unos 56,3 kilómetros (35 millas) al norte de la frontera estatal con Florida.

“El fuego básicamente se duplicó anoche en tamaño”, dijo el domingo el gerente del condado de Brantley, Joey Cason, en un post de Facebook. “Es un evento de fuego dinámico que será impactado por el viento”.

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El domingo se esperaban rachas de viento de unos 24,1 km/h (15 mph).

Cason también dijo que podrían emitirse avisos de evacuación el domingo y que los residentes deberían tenerlos en cuenta.

“Hubo gente que no evacuó y estuvo a punto de ser alcanzada por el fuego”, añadió. “Va a ser otro día potencialmente mal fuego como los vientos se levantan más tarde en el día”.

Un segundo incendio a unos 110 kilómetros al suroeste, en los condados de Clinch y Echols, cerca de la frontera con el estado de Florida, ha quemado más de 121 kilómetros cuadrados, ha destruido al menos 35 casas y hasta el sábado sólo estaba contenido en un 10%. Las llamas se iniciaron por las chispas de una soldadura.

El incendio de la autopista 82 se originó al chocar un globo de aluminio con cables de alta tensión. Esto creó un arco eléctrico que prendió material combustible en el suelo.

Se esperaba la llegada de más equipos el domingo y el lunes para ayudar a combatirlo, dijo Cason.

“Hay una tonelada de activos que se están vertiendo en este incendio para, con suerte, tenerlo bajo control o sacarlo”, dijo. “Toda esta situación es desgarradora”.

Susie Heisey, portavoz del Equipo de Gestión de Incidentes de la Zona Sur, dijo que no se disponía de cifras actualizadas sobre las viviendas dañadas o destruidas por las llamas el domingo por la tarde.

“Nuestros bomberos trabajaron muy duro y tuvieron mucho éxito en la protección de estructuras y viviendas particulares, pero también hubo pérdidas”, dijo Heisey.

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Debido a que el incendio sigue activo, todavía no se puede enviar a los investigadores a evaluar los daños, añadió.

Los bomberos han estado luchando contra más de otros 150 incendios forestales en Georgia y Florida que han enviado una bruma de humo a lugares alejados de las llamas, provocando alertas sobre la calidad del aire en algunas ciudades.

Esta primavera está ardiendo un número inusualmente elevado de incendios forestales en el sudeste del país. Los científicos afirman que la amenaza de incendios se ha visto amplificada por una combinación de sequía extrema, vientos racheados, cambio climático y árboles muertos que aún cubren algunos bosques tras ser derribados por el huracán Helene en 2024.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.