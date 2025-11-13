Cientos de personas fueron evacuadas de una ciudad en Oklahoma y otras recibieron órdenes de permanecer en el lugar después de que un camión cisterna que estaba goteando en el estacionamiento de un hotel emitiera una nube de gas de amoníaco anhidro, informaron autoridades el jueves.

La liberación de gas ocurrió en Weatherford poco antes de las 10 p.m. del miércoles. Las personas en el área inmediata presentaron dificultades respiratorias y al menos 36 personas fueron llevadas a un hospital local, indicaron funcionarios de la ciudad en una conferencia de prensa.

Al menos 500 a 600 personas estaban en un refugio en la mañana del jueves, dijeron las autoridades. Varios hogares de ancianos fueron evacuados y las escuelas fueron cerradas por el día.

Las autoridades apuntaron que se estaba monitoreando la calidad del aire y que el camión cisterna ya no estaba emitiendo gas.

El amoníaco anhidro se utiliza como fertilizante para ayudar a proporcionar nitrógeno a las plantas de maíz y trigo. Si una persona lo toca cuando está en forma de gas o líquido, podría sufrir quemaduras. La semana pasada, una fuga de amoníaco anhidro causada por una explosión en una planta al norte de Yazoo City, Mississippi, provocó evacuaciones para los residentes cercanos.

Weatherford tiene aproximadamente 12,000 residentes y está a unos 113 kilómetros (unas 70 millas) al oeste de Oklahoma City.