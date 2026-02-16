Boston. Más de una década antes de convertirse en el primer presidente del país, George Washington dirigía una campaña crítica en los primeros días de la Revolución Americana. El sitio de Boston fue su primera campaña como comandante en jefe del Ejército Continental y, en muchos sentidos, sentó las bases de sus éxitos militares y políticos, que se celebran el Día de los Presidentes.

Tras las batallas de Lexington y Concord, las milicias habían inmovilizado a los británicos en Boston en abril de 1775. El Congreso Continental, reconociendo la necesidad de un esfuerzo militar más organizado, eligió a Washington para dirigir el ejército recién formado.

El asedio de Boston y su importancia

Tal día como hoy, hace 250 años, Washington se habría acercado al final de un asedio de casi un año que encerró a 11,000 soldados británicos y a cientos de leales. Los británicos ocupaban Boston en aquel momento y el objetivo del asedio era expulsarlos.

Una decisión crítica tomada por Washington fue enviar a Henry Knox, un joven librero, a Fort Ticonderoga, en Nueva York, para recuperar docenas de cañones. Los cañones, transportados cientos de kilómetros en pleno invierno, se utilizaron finalmente para disparar contra las posiciones británicas. Ello contribuyó a que los británicos, ante la disminución de sus suministros, decidieran abandonar la ciudad en barco el 17 de marzo de 1776.

Los historiadores sostienen que el abandono de sus posiciones por los británicos, celebrado en Boston como el Día de la Evacuación, libró a la ciudad de los leales en un momento crítico, negó a los británicos el acceso a un importante puerto y supuso una gran inyección de moral para los patriotas.

La Longfellow House, que fue el cuartel general de George Washington durante el Sitio de Boston a mediados de la década de 1770, en Cambridge, Massachusetts. ( The Associated Press )

“El éxito del Sitio de Boston dio nueva vida e impulso a la Revolución”, Chris Beagan, director de Longfellow House en Cambridge, un Sitio Histórico Nacional que sirvió de cuartel general de Washington durante la Revolución Americana. “Si hubiera fracasado, el control real de Nueva Inglaterra habría continuado y el Ejército Continental probablemente se habría disuelto”.

Cómo el asedio moldeó Washington

El asedio fue también una prueba crítica para Washington. Agrimensor y agricultor, Washington había estado fuera del ejército durante casi 20 años después de comandar tropas para los británicos durante la Guerra Francesa e India. El éxito de su campaña hizo que Washington siguiera siendo el comandante en jefe durante el resto de la revolución.

Doug Bradburn, presidente del George Washington’s Mount Vernon, dijo que Washington dio los primeros pasos para crear un ejército geográficamente diverso que incluía milicianos de Massachusetts a Virginia y, al final de la guerra, una fuerza de combate con una importante representación de negros y nativos americanos. Fue el ejército más integrado hasta que el Presidente Harry S. Truman desegregó las fuerzas armadas en 1948, dijo.

Washington, propietario de esclavos que dependía de cientos de ellos en su finca de Mount Vernon, se opuso inicialmente a admitir en el ejército a soldados negros libres y anteriormente esclavizados. Pero ante la escasez de hombres, Washington se dio cuenta de que “hay negros libres que quieren alistarse y los necesita para evitar que los británicos irrumpan” durante el asedio, dijo Bradburn.

Estatua de George Washington a caballo en el Public Garden, en Boston. ( The Associated Press )

Liberar Boston de los británicos también convirtió a Washington en una de las figuras políticas más populares del país.

“Encarna la causa en una época anterior a la creación de una nación, a la Declaración de Independencia y a la certeza de cuál es el objetivo de esta lucha”, afirma Bradburn. “Se convierte en el rostro del movimiento revolucionario”.

Dirigir el ejército durante más de ocho años también preparó a Washington para la presidencia, dijo el historiador militar Rick Atkinson, ganador del Premio Pulitzer. “Quizá lo más importante es que le dio la sensación de que los estadounidenses podían y debían ser un solo pueblo, en lugar de habitantes de trece entidades diferentes”.

Mitos de Washington

Su ascenso a la fama también dio lugar a numerosos mitos sobre Washington, muchos de los cuales persisten hoy en día.

Uno de los más populares es el mito del cerezo. Fue inventado por uno de los primeros biógrafos de Washington, según el Mount Vernon de George Washington, que creó la historia después de su muerte. Supuestamente, un Washington de 6 años cortó un cerezo con un hacha y lo admitió cuando fue sorprendido por su padre, diciendo la famosa frase: “No puedo decir una mentira... lo corté con mi hacha”.

El segundo es el mito de la dentadura de madera. Se rumoreaba que Washington tenía una dentadura postiza de madera y los eruditos, hasta bien entrado el siglo XX, afirmaban que su dentadura postiza era de madera. No es cierto. Nunca usó dentaduras de madera, sino de marfil, oro e incluso dientes humanos.

Más que un estadista

A lo largo de su vida, Washington se dedicó a múltiples actividades. Era conocido como un agricultor innovador, según el George Washington’s Mount Vernon, y un defensor de la expansión hacia el Oeste, comprando hasta 50,000 acres de tierra en varios estados del Atlántico Medio. Tras regresar a Mount Vernon, construyó una destilería de whisky que llegó a ser una de las mayores del país.

Su relación con la esclavitud era complicada. Abogó por acabar con la esclavitud y su testamento preveía la liberación de todos los esclavos que poseía tras la muerte de su esposa, Martha Washington. Pero no poseía todos los esclavos de Mount Vernon, por lo que no podía liberarlos a todos legalmente.

Celebrando el Día de los Presidentes

Para los admiradores de George Washington, el Día de los Presidentes es su Super Bowl. Creada para celebrar el cumpleaños de Washington, que cae el 22 de febrero, esta festividad se ha asociado a las buenas ofertas en los centros comerciales. Aun así, hay muchos lugares que celebran todo lo relacionado con Washington en este día.

