Georgia podría convertirse en el primer estado en exigir que todos los estudiantes sean revisados en busca de armas al llegar a una escuela pública cada día.

Está a punto de aprobarse un proyecto de ley que exigiría sistemas de detección de armas, en una nueva reacción a un tiroteo en una escuela en 2024 en el que murieron cuatro personas.

“Ese rifle nunca habría llegado a nuestros pasillos”, declaró Daria Lezczynska, estudiante de tercer año del instituto Apalachee de Winder, donde se produjo el tiroteo. “Se habrían salvado vidas. Las familias no estarían de luto, los estudiantes como yo no cargarían con este trauma”.

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Algunos colegios llevan mucho tiempo utilizando detectores de metales o exigiendo a los alumnos que lleven mochilas transparentes para reducir el número de armas. Pero una nueva generación de tecnología combina el análisis informático con cámaras o los mismos campos electromagnéticos que los detectores de metales para detectar cuchillos y pistolas. Estos sistemas se han extendido rápidamente por colegios, estadios y hospitales.

“Para mí es muy habitual pasar por un sistema de detección de armas cuando entro en un juzgado”, dijo Chuck Efstration, patrocinador del proyecto de ley y líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que representa al campus de Apalachee. “Los estudiantes y educadores de Georgia merecen una seguridad similar con sistemas de detección de armas dentro de cada escuela pública de Georgia”.

Hay pocas investigaciones rigurosas en todo el país que demuestren que los detectores de armas previenen los tiroteos en las escuelas. En Georgia, hay dudas sobre quién pagará lo que puede ascender a 10.000 dólares o más por sistema. Los empleados de las escuelas deben atender los puestos de control y registrar las mochilas. E incluso los partidarios de los sistemas dicen que los buscadores pueden quedar embotados por una multitud de falsas alarmas y pasar por alto las pocas armas reales. Algunos se preguntan si los detectores de armas son necesarios en las escuelas primarias, como exige el proyecto de ley de Efstration. Y quienes consideran que las leyes sobre armas de Georgia son demasiado permisivas dicen que instalar detectores de armas en todas partes es una forma de rendirse, de aceptar que la sociedad estará inundada de armas y violencia.

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Un comité del Senado aprobó el lunes una versión modificada del proyecto de ley de Efstration, lo que significa que necesita votos finales en el Senado y la Cámara en los últimos días de la sesión legislativa de Georgia 2026 antes de llegar a la mesa del gobernador republicano Brian Kemp para su firma o veto.

Pocas escuelas exigían tradicionalmente el control de armas

No está claro cuántas escuelas en todo el país utilizan detectores de armas. Una encuesta del Departamento de Educación de EE. UU. Descubrió que en el año escolar 2021-2022, el 6.2% de todas las escuelas y el 14.2% de las escuelas secundarias de todo el país requerían controles aleatorios con detectores de metales. Solo el 2.4% de todas las escuelas y el 6.2% de las escuelas secundarias requerían controles diarios con detectores de metales. Hubo más centros que exigieron bolsas transparentes o bolsas prohibidas que controles diarios con detectores de metales. Los controles eran más frecuentes cuando el centro estaba situado en una ciudad, cuando la mayoría de los alumnos no eran blancos y cuando la mayoría de los alumnos eran pobres.

El distrito escolar de Atlanta gastó más de 4 millones de dólares para desplegar nuevos sistemas en 2021 en las escuelas medias y secundarias, en sustitución de los detectores de metales de estilo antiguo. El jefe de policía del distrito, Ronald Applin, dijo que los funcionarios querían algo por lo que los estudiantes pudieran pasar más rápidamente, diciendo que los detectores tradicionales eran “demasiado engorrosos.”

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Applin dijo que las armas encontradas en las escuelas de Atlanta se redujeron de 32 el año anterior al nuevo sistema a cuatro en lo que va de año.

Los 1,700 alumnos del instituto Midtown suelen sostener sus portátiles en el aire al pasar por las puertas de detección, y una pantalla de ordenador indica a los empleados si una bolsa necesita un registro secundario.

“En el detector de metales no hay un enfrentamiento real”, afirma Meredith Littles, agente de recursos escolares. “Mucha gente se preocupa por la dinámica de lo que parece. Pero es muy poco intrusivo”.

Las falsas alarmas pueden entorpecer la vigilancia

Una cuestión clave es la sensibilidad del sistema, explica Nikita Ermolaev, ingeniero de investigación de IPVM, que prueba e investiga tecnología de seguridad. Si es demasiado sensible, saltarán todas las alarmas. Si no es lo bastante sensible, las armas se cuelan. Y mantener la vigilancia es todo un reto.

“Tienes 100 alarmas y las 99 primeras son falsas alarmas en ordenadores portátiles o carpetas, ¿verdad? Naturalmente, supondrás que la alarma número 100 también será sobre algo benigno”, explica Ermolaev. “Y así es como a veces pueden pasar por el sistema armas como pistolas o cuchillos”.

Luego está el coste. Georgia da a cada escuela pública 50.000 dólares al año para la seguridad escolar, pero muchos distritos ya están utilizando ese dinero para pagar a los oficiales en el campus. Los redactores del presupuesto de la Cámara han propuesto pedir prestados otros 50 millones de dólares para subvenciones a los distritos.

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“Aunque creemos absolutamente que la detección de armas es imprescindible, sólo puede hacerse posible con una financiación adecuada”, declaró Gretchen Walton, superintendente adjunta del condado de Cobb, que con 103,000 alumnos es el segundo sistema escolar más grande de Georgia.

Otros, incluidos algunos demócratas, consideran que la atención prestada a la detección de armas está fuera de lugar. Dicen que Georgia debería tratar de limitar el acceso de los niños a las armas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.