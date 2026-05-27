La muerte de Sandra Birchmore en un apartamento en Boston, Massachusetts, ha generado titulares desde que su cadáver fue hallado en febrero de 2021. El caso, que inicialmente fue catalogado como un suicidio, posteriormente fue reclasificado como un asesinato y ahora llegará a juicio dentro de unos cuatro meses.

La investigación reveló que Birchmore, quien trabajaba como asistente de maestra, tenía 10 semanas de embarazo, aunque solo había compartido la noticia con algunos familiares cercanos. Su intención era esperar al Día de San Valentín, el 14 de febrero, para anunciarlo a sus amistades, familiares y seres queridos, pero ese día nunca llegó.

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El 4 de febrero de 2021, Sandra fue encontrada muerta en la habitación de su apartamento. El cuerpo presentaba una correa alrededor del cuello, por lo que el caso fue declarado inicialmente como un suicidio. Sin embargo, mensajes de texto encontrados posteriormente en su teléfono celular llevaron a las autoridades a reabrir la pesquisa y tratar la muerte como un homicidio.

¿Qué decían esos mensajes?

Según detalles revelados por la cadena CNN, el teléfono de Sandra Birchmore, quien entonces tenía 23 años, reveló múltiples conversaciones e intercambios de mensajes con Matthew Farwell en los días previos a su muerte.

La investigación también reveló que Farwell, amigo cercano de la familia desde hacía años y un agente de policía más de 10 años mayor que Sandra, sostuvo relaciones sexuales con la joven desde que esta tenía 15 años y aún era menor de edad.

Días antes de morir, Sandra le escribió a una amiga para contarle que Farwell le había pedido una copia de las llaves de su apartamento para poder entrar cuando quisiera a “darle abrazos”, según documentos judiciales citados por CNN. En esos mismos documentos también se alega que Sandra comentó que, durante una de las ocasiones en las que compartieron en el apartamento, vio a Farwell “inspeccionando su clóset”, algo que describió como “extraño”.

La Fiscalía federal de Boston concluyó que Farwell presuntamente pensaba que el bebé que esperaba Sandra era suyo y que el embarazo podría causarle problemas en su matrimonio, por lo que alegadamente decidió asesinarla y hacer que la escena pareciera un suicidio.

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Tras el avance de la investigación federal, las autoridades finalmente radicaron cargos contra Farwell por asesinato y por presuntamente causar la muerte del bebé no nacido que esperaba Birchmore.

Tan reciente como ayer, Farwell compareció a una audiencia en un tribunal federal en Boston, donde un juez le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permanezca encarcelado hasta el inicio del juicio.

El juicio fue pautado para comenzar en octubre de 2026.

Esta nota habla sobre suicidio, si usted, un familiar o alguna persona que conoce atraviesa por una crisis emocional,puede llamar a la Línea PAS al teléfono 1‑800‑981‑0023, que está disponible las 24 horas del día.