El esposo de la ciudadana estadounidense Lynette Hooker fue detenido por autoridades en las Bahamas en medio de la investigación por la desaparición de la mujer, quien cayó al mar durante un recorrido en bote en aguas cercanas a la isla de Elbow Cay el pasado sábado 4 de abril.

De acuerdo con medios estadounidenses, Hooker, de 55 años, desapareció mientras se encontraba en una embarcación junto a su esposo en aguas de las Bahamas. El hombre relató que la mujer cayó al agua en medio del trayecto y no pudo ser rescatada.

Según New York Post, el esposo aseguró que Hooker sostenía la llave del motor en el momento en que cayó, lo que provocó que la embarcación se apagara y dificultó la reacción inmediata para intentar auxiliarla.

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El hombre fue arrestado como sospechoso el miércoles 8 de abril dentro del caso y permanece bajo custodia mientras avanzan las respectivas investigaciones.

Según ese medio, el caso, que en un primer momento fue presentado como un accidente, tomó un giro con la captura del esposo, mientras las autoridades buscan establecer con mayor claridad las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Por otro lado, el mismo medio indicó que familiares de la mujer han expresado dudas sobre lo ocurrido. En particular, la hija de Hooker pidió que el caso sea investigado a fondo y ha mencionado antecedentes de conflictos en la relación.

Antes de su detención, el esposo había dado declaraciones públicas en las que aseguró que se encontraba afectado por lo ocurrido y que intentó auxiliar a su esposa, pero no lo logró.

También se informó que, tras el hecho, el hombre navegó durante varias horas hasta llegar a tierra firme para alertar a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en la zona.

¿Qué se sabe del caso de la mujer desaparecida?

La mujer, residente de Michigan, se encontraba junto a su esposo, Brian Hooker, de 58 años, en una lancha pequeña. Ambos regresaban a su yate principal, llamado ‘Soulmate’, cuando se encontraron con mal clima.

En medio del fuerte oleaje, la mujer cayó al agua y desde ese momento no se volvió a saber de ella.

Según las primeras versiones, en el momento del incidente la mujer tenía consigo el dispositivo de seguridad del motor. Al caer al mar con este elemento, el motor de la lancha se apagó de inmediato, lo que dejó al hombre sin posibilidad de mover la embarcación en medio de la noche y las condiciones adversas.

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Según CNN, Hooker contó a los investigadores que las corrientes del mar se la llevaron y que en pocos segundos la perdió de vista. De acuerdo con los reportes, la última vez que la vio, ella intentaba nadar hacia la orilla para ponerse a salvo.

También se conoció que el hombre tuvo que remar la lancha durante varias horas en medio del mal clima, según reportaron medios locales.

El hombre aseguró que fue arrastrado por el mar hasta quedar cerca de Marsh Harbour, donde logró llegar a tierra en la madrugada del 5 de abril y pedir ayuda.