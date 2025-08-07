WASHINGTON. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) terminó el jueves un programa de subvenciones de 7,000 millones de dólares que iba a financiar proyectos solares residenciales para más de 900,000 hogares de bajos ingresos en Estados Unidos.

Es el último movimiento de la administración Trump que obstaculiza la transición del país hacia energías más limpias.

La financiación, parte del programa Solar para Todos del presidente demócrata Joe Biden, fue otorgada a 60 beneficiarios, incluidos estados, tribus y regiones, para inversiones como paneles solares en techos y jardines solares comunitarios.

La energía solar, una fuente de energía renovable, es ampliamente considerada como una forma de introducir energía más limpia en la red eléctrica y reducir las facturas de energía para los consumidores estadounidenses.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, declaró en un comunicado en las redes sociales que la autoridad para el programa fue eliminada bajo la ley de impuestos y gastos firmada el mes pasado por el presidente republicano Donald Trump. La ley eliminó el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero que fue aprobado bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. El fondo reservó 20,000 millones de dólares en dinero de “banco verde” para proyectos de desarrollo comunitario para impulsar la energía renovable, y 7,000 millones adicionales para el programa solar.

“La conclusión es esta: la EPA ya no tiene la autoridad legal para administrar el programa ni los fondos asignados para mantener este despilfarro vivo. Hoy, la EPA de Trump anuncia que estamos terminando Solar para Todos de una vez por todas, ¡ahorrando a los contribuyentes estadounidenses OTROS SIETE MIL MILLONES DE DÓLARES!”, afirmó Zeldin.

El senador independiente Bernie Sanders, quien introdujo el programa Solar para Todos para reducir las facturas eléctricas de las familias trabajadoras, calificó la acción de Zeldin como ilegal.

“Solar para Todos significa facturas de servicios públicos más bajas, muchos miles de empleos bien remunerados y una acción real para abordar la amenaza existencial del cambio climático. En un momento en que las familias trabajadoras están siendo aplastadas por los costos de energía y el planeta literalmente se está quemando, sabotear este programa no solo es incorrecto, es absolutamente una locura. Lucharemos para preservar este programa enormemente importante”, indicó Sanders.

La administración Trump ya ha apuntado a los fondos del “banco verde”, primero congelando las subvenciones y luego terminando los acuerdos por completo. Zeldin los calificó como “un claro caso de despilfarro y abuso” y un esquema de “barra de oro” a principios de este año.

La EPA ha argumentado que la ley de impuestos y política derogó el banco verde y permite a la agencia rescindir el dinero que ya ha comprometido. Los beneficiarios de ese dinero no están de acuerdo. Dicen que la mayor parte del dinero ya había sido desembolsado y no se ve afectado por la ley.

Los beneficiarios de las subvenciones han presentado demandas impugnando las acciones de la administración, y un juez dictaminó en abril que la EPA no puede congelar los contratos.

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, el principal demócrata en el Comité de Medio Ambiente del Senado calificó la eliminación del programa solar por parte de Zeldin como una traición “que aumentará aún más los costos de electricidad y hará que nuestra red eléctrica sea menos confiable.”

Añadió: “Trump una vez más le está dando prioridad a los donantes que le dan dinero de la industria de los combustibles fósiles”.