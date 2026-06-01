El gobierno de Trump manifestó el lunes que cumplirá con el fallo judicial que bloquea temporalmente un fondo de casi 1,800 millones de dólares destinado a compensar a aliados del presidente Donald Trump, lo que en la práctica supone aceptar una pausa del plan durante al menos dos semanas tras reveses en los tribunales y una feroz reacción de republicanos que objetaron posibles pagos a participantes en el asalto al Capitolio.

El anuncio del Departamento de Justicia se produjo en respuesta a un fallo judicial del viernes de una jueza federal en Virginia, quien ordenó detener los planes del fondo a la espera de argumentos adicionales. El departamento indicó en un comunicado que “discrepa enérgicamente” del fallo, pero que lo acataría.

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El gobierno de Trump había defendido el “Fondo Antipolitización” de 1,776 millones de dólares, creado para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones financieras, como una medida correctiva adecuada para compensar lo que funcionarios insisten que fue la aplicación injusta de la ley durante el gobierno de Biden.

Aunque algunos simpatizantes de Trump, incluidos participantes en el disturbio del Capitolio, celebraron el anuncio del fondo, la reacción entre los republicanos en el Congreso ha sido decididamente más hostil. Senadores presionaron al secretario de Justicia interino Todd Blanche por el fondo en una reunión a puerta cerrada el mes pasado, que el senador Ted Cruz, de Texas, calificó como una de “las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado”.

El futuro del fondo quedó en entredicho el viernes por un par de fallos judiciales.

Una jueza en Virginia detuvo temporalmente su creación y programó una audiencia para el 12 de junio a fin de escuchar argumentos sobre si debe extender su orden que prohíbe al gobierno avanzar con el fondo mientras un litigio pendiente lo impugna.

“Este Fondo estaba abierto a cualquiera que hubiera sido objeto de esa politización de la justicia ya fuera demócrata, republicano, conservador, independiente o de otro tipo”, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado en el que sostuvo su desacuerdo con el fallo. “El Departamento acatará el fallo del tribunal”.

Por separado, la jueza federal en Florida que supervisa la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos ordenó a los abogados de Trump responder a “graves acusaciones” de críticos del acuerdo, quienes sostienen que el presidente abandonó sus reclamos para evitar el escrutinio del tribunal sobre un acuerdo ilegal. La jueza de distrito Kathleen Williams les dio plazo hasta el 12 de junio para responder por escrito a las acusaciones de colusión y a si el caso debe reabrirse porque el tribunal fue “víctima de un fraude”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.