El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol que el país acoge en 2026, según informó hoy el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giulani.

Las declaraciones surgieron en medio de preguntas sobre cómo el Gobierno manejará la seguridad y los flujos migratorios durante el evento, que atraerá a millones de visitantes. Aunque las autoridades no han detallado planes específicos, el comentario sugiere que las operaciones de control migratorio podrían mantenerse activas durante el torneo.

El Mundial de 2026, que es uno de los eventos deportivos más grandes, se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá.