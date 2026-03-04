Los cuerpos de dos niñas que se sospecha fueron asesinadas, fueron encontrados sepultados en dos maletas separadas la noche del lunes en Cleveland, Ohio, según reportó Fox 8 (Cleveland) en su portal de noticias.

El hallazgo se produjo el lunes en un parque cerca de la calle 162 y la Academia Ginn, informó la Policía de Cleveland el martes por la tarde. Las maletas estaban parcialmente enterradas en fosas poco profundas se informó. “Es una situación terrible, horrorosa”, manifestó Dorothy Todd, jefa de la Policía de Cleveland.

En conferencia de prensa se informó que una persona que llamó al 911 la noche del lunes, dijo haber encontrado la primera maleta mientras paseaba a su perro. Los agentes acudieron y confirmaron que la primera maleta contenía un cuerpo. Encontraron la segunda maleta cerca, añadió Todd. Los restos de las niñas se encontraron intactos.

Ambas víctimas son afroamericanas y se cree que puedan tener entre 8 y 13 años. La Policía indicó que no tenían claras las causas de la muerte ni cuanto tiempo llevaban enterradas en el lugar, dijo Todd, quien explicó que creen que las fuertes nevadas recientes pudieron haber ocultado las tumbas. Pero sí saben que estuvieron allí durante “algún tiempo”. La Oficina del Medico Forense de Cuyahoga realizará las autopsias para determinar esa información.

Las niñas aún no han sido identificadas y la policía tampoco tiene ningún informe de menores desaparecidos en la zona que coincida con sus descripciones, por lo que ahora están investigando a nivel estatal y nacional.

La división de Homicidios de la Policía de Cleveland puso una investigación en marcha y activó una línea para recibir confidencias y denuncias sobre el caso las 24 horas.

“Este es un evento traumático para nuestros oficiales y para la comunidad. Es un incidente trágico, pero estamos tratando de obtener todas las pistas posibles. Por eso también solicitamos la ayuda de la comunidad”, dijo Todd. Sabemos que esto no es un suceso fortuito. Aún tenemos que determinar exactamente cuándo ocurrió. No tenemos ningún indicio de que esto represente una amenaza clara para la seguridad pública", añadió la oficial.

Phillip Donaldson relató a la televisora que paseaba a su perro el lunes por la noche por el área, cuando el can corrió cerca de la valla del parque infantil Saranac, donde había una maleta parcialmente enterrada. Donaldson fue a investigar, abrió la cremallera y descubrió una cabeza, tras lo que llamó inmediatamente a la policía.

Dijo que estaba en shock y que no ha dormido desde entonces.

Todd pidió a los residentes que revisaran sus cámaras de seguridad para detectar cualquier cosa sospechosa, tal vez alguien que se haya visto rondando por la zona o que no pertenezca.