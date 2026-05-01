ORLANDO, Florida. El cuerpo hallado en la bahía de Tampa ha sido identificado como el de la segunda estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF), originaria de Bangladesh, según informó el viernes el alguacil. Describió los asesinatos como un crimen monstruoso y señaló que aún se desconoce el móvil.

Los restos de Nahida Bristy fueron encontrados el domingo en una bolsa de basura hallada por un kayakista cuya línea de pesca se enganchó, declaró el sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister. La identificación del cuerpo, en avanzado estado de descomposición, se logró finalmente mediante pruebas de ADN y registros dentales, añadió.

PUBLICIDAD

El cuerpo de su amigo, Zamil Limon, también estudiante de doctorado de la USF, fue hallado dos días antes en otra bolsa de basura sobre un puente que cruza la bahía. El compañero de habitación de Limon, Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, fue detenido ese mismo día y permanece encarcelado desde entonces, enfrentando dos cargos de asesinato en primer grado.

Los detectives continúan trabajando para determinar el móvil. “Espero que lo averigüemos”, dijo el sheriff.

Chronister afirmó que el sospechoso no mostró ninguna emoción cuando los investigadores le presentaron los detalles de los asesinatos.

“No reaccionó”, dijo Chronister. “Se mostró insensible y no mostró ninguna emoción cuando le mostramos la información que teníamos”.

Los dos estudiantes fueron asesinados casi al mismo tiempo y en el mismo lugar, aunque se necesita más investigación antes de que los detectives puedan determinarlo con certeza, dijo el sheriff.

Las desapariciones de los estudiantes el 16 de abril comenzaron como casos separados de personas desaparecidas para la policía del campus y la oficina del sheriff, que involucraban a dos personas responsables para quienes faltar a sus citas era muy inusual. Pero los investigadores pronto se dieron cuenta de que estaban relacionados, dijo el sheriff.

Los detectives fueron primero al apartamento que Limon compartía con Abugharbieh y un tercer compañero de piso. El otro compañero de piso colaboró, mientras que Abugharbieh dio respuestas evasivas e inconsistentes, dijo el sheriff. También tenía un dedo vendado y un corte en el brazo que debería haber sido suturado. Fue suficiente para convertirlo en una persona de interés, pero no para justificar su arresto.

PUBLICIDAD

Volvieron a entrevistar al compañero de piso, esta vez a solas, y este les contó que Abugharbieh había usado un carrito grande para sacar cosas de su habitación y llevarlas a un compactador de basura durante la noche del 16 al 17 de abril.

El primer avance en el caso se produjo cuando los investigadores registraron el compactador de basura y encontraron las gafas de Limon, su carné de estudiante, su cartera y su ropa manchada de sangre. El hallazgo proporcionó a las autoridades pruebas suficientes para obtener una orden de registro del apartamento y de los dispositivos electrónicos del sospechoso, según Chronister.

Un registro del apartamento reveló grandes rastros de sangre en la cocina, que se extendían por el pasillo hasta la habitación de Abugharbieh. Un aerosol detector de sangre incluso reveló sangre con la forma de un cuerpo humano acurrucado en posición fetal, junto a la cama de Abugharbieh, según informó el sheriff.

También se encontraron rastros de sangre en el piso del auto de Abugharbieh, según Chronister. Las pruebas posteriores confirmaron que pertenecía a Bristy.

Los investigadores creen que los cuerpos fueron trasladados al auto en un carrito, al amparo de la oscuridad, añadió.

Utilizando el GPS del auto del sospechoso y las imágenes de vigilancia de una estación de bomberos, los investigadores determinaron que Abugharbieh condujo hasta Clearwater y cruzó el puente de la Bahía de Tampa, lo que los llevó a iniciar una extensa búsqueda a lo largo de su ruta.

PUBLICIDAD

Chronister indicó que el contenido del teléfono de Abugharbieh había sido borrado, pero un análisis forense reveló búsquedas inquietantes en los días previos a la desaparición de Bristy y Limon. Las búsquedas incluían frases como “¿Puede un cuchillo penetrar un cráneo?” y “¿Puede un vecino oír un disparo?”.

El sospechoso también había comprado toallitas desinfectantes Lysol, bolsas de basura resistentes de uso profesional y otros equipos antes del 16 de abril, concluyó.

“Fue un acto calculado. Eso es lo que lo hace tan premeditado”, dijo Chronister.

El sheriff informó que los familiares de las víctimas ya fueron notificados.

Limon estudiaba geografía, ciencias ambientales y políticas ambientales, y Bristy estudiaba ingeniería química. Abugharbieh había abandonado la universidad.

Contactada por correo electrónico a principios de esta semana, Jennifer Spradley, abogada de la defensoría pública en Tampa, indicó que la oficina no haría comentarios sobre el caso de Abugharbieh.