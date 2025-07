( Policía del condado Horry via AP )

La muerte de una niña de 9 años, cuyo padre denunció inicialmente su desaparición y posible secuestro, está siendo investigada debido a “inconsistencias” en su relato, según informó la policía el domingo tras hallarse el cadáver en el estado de Nueva York.

Melina Frattolin fue dada por desaparecida cerca del lago George, en el noreste de Nueva York, a última hora del sábado por la noche por su padre, Luciano Frattolin, según la policía del estado de Nueva York. Tanto el padre como la hija fueron identificados por las autoridades como residentes en Canadá.

No se han anunciado cargos en el caso.

El cuerpo de la niña fue descubierto el domingo en la zona de Ticonderoga, a unos 50 kilómetros al este del lago George, cerca de la frontera con Vermont, durante una búsqueda, según informó la policía estatal. La policía indicó que en la búsqueda participaron unidades caninas y aéreas.

Ticonderoga se encuentra a unos 400 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, en una popular zona turística de las montañas Adirondack.

“A medida que avanzaba el caso, las fuerzas del orden identificaron inconsistencias en el relato de los hechos y la cronología proporcionada por el padre”, dijo la policía estatal en un comunicado.

“En este momento, no hay indicios de que se haya producido un secuestro y no existe ninguna amenaza para el público”, añadió la agencia. No se ofrecieron más detalles.

Las autoridades policiales indicaron que está prevista una rueda de prensa para el lunes. El paradero de Luciano Frattolin no estaba claro a última hora del domingo.

Frattolin, de 45 años, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas a través de LinkedIn, Instagram y el sitio web de su empresa.

Frattolin se describe a sí mismo como un “padre cariñoso” en su perfil de Instagram.

En la página web de una empresa cafetera que se dice que fue fundada por Frattolin, una publicación dice que su hija Melina es “la luz de su vida”.

“Ella es la inspiración para... bueno, todo”, añade.