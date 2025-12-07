Una pareja de Texas, ambos mayores de 80 años, fue encontrada muerta cinco días después de desaparecer en su ruta de regreso a casa tras una celebración familiar de Acción de Gracias.

Las autoridades de los condados de Carson (Texas) y Quay (Nuevo México) confirmaron que Linda y Gary Lightfoot, de 81 y 82 años, respectivamente, fueron localizados sin vida en un área remota de Nuevo México, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los Lightfoot regresaban a Lubbock después de visitar a familiares en Panhandle. Cuando no llegaron a su destino y dejaron de responder llamadas, sus seres queridos reportaron su desaparición.

El martes 2 de diciembre, agentes del Sheriff del Condado de Quay acudieron a un rancho al oeste de Tucumcari tras el aviso del hallazgo de un vehículo abandonado. El automóvil, inmovilizado junto a una línea de árboles al final de un pastizal, fue identificado como el que la pareja utilizaba al momento de su desaparición. Cerca del vehículo se encontraron ambos cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte.

“No tenemos mucha información adicional sobre lo ocurrido, más allá de lo que los Sheriffs han compartido”, dijo a PEOPLE Barbara Scheller, familiar de la pareja.

La familia describió a Linda y Gary Lightfoot como personas bondadosas, dedicadas y profundamente queridas. Gary, veterano del Ejército, trabajó para la Oficina del Sheriff del Condado de Lamb y más tarde fungió como Jefe de Policía de Littlefield entre 1993 y 2003.

Además, era conocido por su habilidad para la carpintería. Linda, por su parte, trabajó en la industria petrolera y bancaria, y era recordada por su hábito de enviar tarjetas y pequeños detalles en cada festividad.

Ambos dejan a su hijo, Gregg; a la hermana de Linda, Barbara; y a su esposo, Waylon; así como a varios sobrinos y sobrinas. La familia agradeció el apoyo de las autoridades y de la comunidad durante la búsqueda, y aprovechó para recordar la importancia de viajar preparados, incluso en trayectos aparentemente cortos.