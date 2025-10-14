Una pareja de Wisconsin fue hallada muerta dentro de un carro en Illinois dos o tres días antes de celebrar su primer aniversario de bodas, informaron medios estadounidenses.

Según se indicó, el Departamento de Policía de Harvard, Illinois, estableció en un comunicado de prensa que el hallazgo se produjo cuando un agente vio el vehículo estacionado con las luces de emergencia activadas.

Cuando el oficial decidió mirar hacia dentro del vehículo, vio los cadáveres de Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30, publicó Nbc5.

La policía indicó que ambos tenían heridas de bala. Se dijo, además, que dentro del vehículo hallaron un arma.

Al momento no se han proporcianado más detalles sobre el crimen.

En un principio las autoridades pidieron a los residentes cercanos del área que se refugiaran luego del haallazgo, sin embargo, más tarde se determinó que no había una amenaza sobre algún tirador activo en la zona.

La página de la boda de Rachel y Brandon en The Knot describe a la pareja como “novios de secundaria”.

La mujer describió que conoció a Brandon en la escuela secundaria cuando ella tenía 12 años. Reveló que comenzaron a salir en 2022.

Horas antes de su muerte, Rachel publicó en Facebook: “Siempre persiguiendo puestas de sol. Deseando volver a Grecia”.

El mensaje parecía hacer referencia a la luna de miel de la pareja que tuvo hace unos meses.