Una tragedia ha sacudido a la comunidad de Wilmington, Delaware, estado de Estados Unidos, Linda Stevenson, esposa de Bill Stevenson (quien fue allegada a la familia del expresidente norteamericano Joe Biden), fue encontrada muerta en su residencia la noche del domingo 28 de diciembre.

El hallazgo se produjo luego de que la Policía acudiera al lugar en respuesta a un reporte de disputa doméstica.

Sobre las 11:15 p. m., agentes del Departamento de Policía del Condado deNew Castle llegaron al barrio de Oak Hilltras recibir una alerta sobre un altercado en el domicilio de los Stevenson. Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a Linda Stevenson, de 64 años, inconsciente en la sala.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal de emergencias, la mujer fue declarada muerta en el lugar.

Hasta el momento, el Departamento de Policía no ha presentado cargos contra ninguna persona, y se confirmó que Bill Stevenson está ayudando con los investigadores de la Unidad de Investigaciones Criminales.

El vínculo que tenía con la familia Biden

La noticia cobró relevancia internacional debido a la figura de Bill Stevenson. Bill estuvo casado con Jill Jacobs (ahora Jill Biden) entre 1970 y 1975. Tras su divorcio, Jill conoció al entonces senador Joe Biden, con quien se casó en 1977.

Por su parte, Bill Stevenson rehízo su vida con Linda, con quien mantuvo un matrimonio de casi 40 años. Linda siempre optó por un perfil bajo, alejada del escrutinio mediático que rodea a la familia Biden. Bill, conocido en Delaware por ser el antiguo propietario de The Stone Balloon, un legendario bar universitario que llegó a ser nombrado por la revista Playboy como uno de los mejores de EE. UU., siempre describió a Linda como el pilar de su estabilidad tras su primer divorcio.