GLOUCESTER CITY, N.J. Tras el hallazgo de una ballena muerta en la proa de un buque portacontenedores atracado en Nueva Jersey, las autoridades trabajaban el martes para retirar el cadáver y determinar la causa de la muerte del animal en peligro de extinción.

El Centro de Varamientos de Mamíferos Marinos, un servicio de rescate de animales con sede en Nueva Jersey, informó en redes sociales que la Guardia Costera reportó el hallazgo de la ballena el domingo en la Terminal Marítima de Gloucester. El puerto se encuentra al pie del puente Walt Whitman, que une Nueva Jersey y Pensilvania.

PUBLICIDAD

El centro indicó en una publicación posterior el martes que estaba trabajando para remolcar el cadáver para realizar una necropsia y determinar cómo murió la ballena.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó el martes que su oficina de cumplimiento de la ley ha abierto una investigación sobre la muerte, pero se negó a hacer más comentarios. Indicó que cualquier persona con información sobre la ballena muerta debe llamar a la línea directa de la agencia. Se cree que el animal fallecido es una ballena de aleta de entre 7.6 y 9.1 metros de largo (25 y 30 pies), según el centro. Se sabe que esta especie en peligro de extinción nada en aguas desde el sur de Nueva Jersey hasta el área de la ciudad de Nueva York.

Las poblaciones de estos enormes mamíferos se han recuperado gradualmente en el Océano Atlántico gracias a los esfuerzos de conservación, tras estar casi extintas por la caza comercial. Todos los delfines, marsopas y ballenas están protegidos por la Ley Federal de Protección de Mamíferos Marinos, que prohíbe tocarlos, alimentarlos o dañarlos de cualquier otra forma.

Las ballenas de aleta son los segundos animales más grandes después de la ballena azul. En su etapa adulta, pueden alcanzar hasta 25.9 metros de largo y pesar entre 40 y 80 toneladas (36.3 y 72.6 toneladas métricas).

Estos mamíferos gigantes se encuentran en todo el mundo y están amenazados por colisiones con embarcaciones, enredos en aparejos de pesca y los efectos del cambio climático, entre otros desafíos.