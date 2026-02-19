El cacareo comienza mucho antes de que salga el sol en la casa de Mason Aiona, en Hawai.

Pero la alarma del gallo a las 3 de la mañana no es lo que más molesta al jubilado. Es pasar la mayor parte del día ahuyentando a las gallinas salvajes que cavan agujeros en su jardín, escuchando constantes graznidos y aleteos de plumas, y regañando a la gente que da de comer a las aves asilvestradas en un parque a unos pasos de su casa.

“Es un gran problema”, dice refiriéndose a los gallos, gallinas y polluelos que deambulan por la estrecha carretera que une su casa de Honolulu con el parque municipal. “Y se están multiplicando”.

Las comunidades de todo el estado llevan años lidiando con las omnipresentes aves. Honolulu se ha gastado miles de dólares en atraparlas, con escasos resultados. Ahora los legisladores estatales están estudiando posibles soluciones, entre ellas medidas que permitirían a los residentes matar a las gallinas asilvestradas, considerarlas una “plaga controlable” en los terrenos públicos de Honolulu y multar a la gente por alimentarlas o soltarlas en los parques.

Los lazos culturales de los pollos

Pero la molestia de una persona es el símbolo cultural de otra, una dinámica que también se ha dado en Miami y otras ciudades con poblaciones de gallinas salvajes.

Kealoha Pisciotta, practicante de la cultura hawaiana y defensora de los animales, no está de acuerdo con matar a los pollos asilvestrados simplemente porque son una molestia. Algunos pollos actuales descienden de los que trajeron a las islas los primeros viajeros polinesios, afirma.

“El moa es muy significativo”, dijo, utilizando la palabra hawaiana para pollo. “Estaban en nuestro viaje, vinieron con nosotros”.

La Hawaiian Humane Society se opone a dejar que los residentes maten a los pollos “como medio de control de la población, a menos que se hayan agotado todas las demás estrategias”.

Aves agresivas

El diputado Scot Matayoshi, demócrata que representa al suburbio de Kaneohe, en Honolulú, dijo que empezó a elaborar legislación sobre el control de las gallinas después de que un profesor de primaria de su distrito le dijera que las aves acosaban a los alumnos.

“Los niños les tenían miedo, y ellos iban más agresivamente a por comida”, explica Matayoshi.

El diputado Jackson Sayama declaró que había presentado el proyecto de ley sobre la matanza de gallinas porque actualmente existen pocas formas de deshacerse de ellas. El método letal quedaría a discreción del residente.

“Si quieres ir a la vieja escuela, simplemente romper el cuello del pollo, eso está perfectamente bien”, dijo el demócrata que representa a una parte de Honolulu. “Hay muchas formas diferentes de hacerlo”.

Un problema de aves sigue creciendo

Los proyectos de erradicación de pollos han fracasado a lo largo de los años, afirma Matayoshi. El control de la natalidad de los pollos fue una idea debatida cuando él formaba parte de una junta vecinal.

“Creo que ahora hay gente que se lo toma más en serio”, afirmó.

Aiona, de 74 años, lleva más de 30 viviendo en un valle cercano al centro de Honolulu, en una casa en la que creció su esposa Leona. Las gallinas silvestres no aparecieron en su barrio hasta hace una década, dijeron. Las aves proliferaron durante la pandemia de COVID-19.

Una vez vio a un hombre sacar un pollo de su coche, dejarlo en el parque y marcharse, dijo.

Cuando los pollos aparecieron por primera vez fuera de su casa, cogió uno con sus propias manos y lo metió en un cubo de basura de plástico, después lo llevó a un parque cercano al aeropuerto. “Le quité la tapa, lo volqué y el pollo salió corriendo”, explica. “Le dije... ‘No vuelvas más’”.

Pero pronto se dio cuenta de que el esfuerzo era inútil.

Personalmente no le interesa matar pollos, prefiere que alguien los recoja y los lleve a una granja rural. Según él, un programa de captura urbana es demasiado caro.

La ciudad contrata a una empresa de control de plagas que se dedica a atrapar pollos. Un servicio de una semana cuesta a un propietario privado 375 dólares, más 50 dólares por el alquiler de la jaula y 10 dólares por cada pollo.

Más de 1,300 pollos fueron capturados a través del programa el año pasado, dijo el portavoz del Departamento de Servicios al Cliente de Honolulu, Harold Nedd, quien añadió que el departamento también vio un aumento del 51% en las quejas sobre pollos asilados en 2025.

¿Pollo para cenar?

Los pollos salvajes no son una cena barata. La carne es más dura que la de las aves criadas para la recolección, y las aves asilvestradas pueden ser un vector de enfermedades.

Uno de los vecinos de Aiona los ahuyenta con un soplador de hojas. “Yo también tengo un soplador, pero el mío es eléctrico”, dice Aiona. “Con el cable sólo llega hasta cierto punto”.

Aiona se ha cansado de pasar su jubilación diciendo a los visitantes del parque que dejen de dar de comer a las gallinas. Y aunque no recomienda a nadie que se las coma, da la bienvenida a quien quiera una para que venga a por ella.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.