NUEVA YORK. La hija del acusado de los asesinatos en serie de Gilgo Beach, Rex Heuermann, cree que “probablemente” cometió los infames crímenes en Nueva York, incluso cuando su madre defiende firmemente la inocencia de su exmarido en un nuevo documental estrenado el martes.

La confesión de Victoria Heuermann no se hace ante la cámara, sino a través de una declaración de los productores al final de “The Gilgo Beach Killer: House of Secrets”, un documental de tres partes del servicio de streaming Peacock de la NBC.

“Una semana antes del estreno de la serie, Victoria Heuermann dijo a los productores que, basándose en los hechos públicos que se le han presentado y explicado, ahora cree que su padre es muy probablemente el asesino de Gilgo Beach”, se lee en una declaración al final del último episodio del documental, producido por la productora del músico 50 Cent, G-Unit Film and Television.

Bob Macedonio, abogado de la ahora exmujer de Heuermann, Asa Ellerup, dijo en un comunicado tras el estreno del documental que “solo el tiempo dirá” si su clienta aceptará alguna vez que su marido pudo haber sido un asesino en serie.

El abogado de Heuermann no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se le pedía su opinión.

El arquitecto de Manhattan ha sido acusado de matar a siete mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, y de abandonar sus cadáveres en una desolada autopista no lejos de Gilgo Beach, en Long Island, a unos 80 kilómetros de Manhattan.

Se ha declarado inocente y volverá a comparecer ante el tribunal de Riverhead el 17 de junio, mientras el juez sigue sopesando si admitir como prueba clave en el juicio las pruebas de ADN.

En el documental, Victoria Heuermann lucha por conciliar sus recuerdos de infancia con el retrato del asesino descrito por las autoridades.

Afirma que su padre estaba con la familia “el 90 % del tiempo” y que nunca fue violento con ninguno de ellos.

Al mismo tiempo, Victoria Heuermann reconoció que había ocasiones en las que él se quedaba en casa mientras la familia se iba de vacaciones y que ella tenía entre 10 y 13 años cuando se produjeron los asesinatos. Los fiscales afirman que Heuerman cometió algunos de los asesinatos en el sótano mientras su familia estaba fuera de la ciudad.

“No sé si creer o no que mi padre lo hizo”, afirma la joven, que ahora tiene 28 años. “Una parte de mí cree que no lo hizo, pero al mismo tiempo, no sé, podría haber llevado una doble vida”.

Por su parte, Ellerup mantuvo que no vio ningún “comportamiento anormal” en sus casi tres décadas de matrimonio.

Desestimó como “absurdo” un archivo informático que, según los fiscales, es un “plan” de sus crímenes.

El documento contiene una serie de listas de verificación para antes, durante y después de un asesinato, como una lista de verificación para la “preparación del cuerpo” que incluye, entre otras cosas, una nota para “cortar la cabeza y las manos”.

Ellerup también restó importancia a otras pruebas que los fiscales han enumerado en los documentos judiciales, como una amplia colección de pornografía sadomasoquista y de tortura encontrada en los dispositivos electrónicos incautados en su casa, y pelos relacionados con Heuermann que se recuperaron en la mayoría de los cuerpos de las víctimas.

Al mismo tiempo, reveló que en julio de 2009, más o menos cuando desapareció una de sus presuntas víctimas, Heuermann renovó de repente un cuarto de baño mientras ella y sus dos hijos estaban de vacaciones durante semanas visitando a su familia en Islandia. Pero señaló que su exmarido finalmente se reunió con la familia durante la última semana del viaje.

“Mi marido es un hombre de familia. Es mi héroe”, dijo Ellerup. “Lo que quiero decirle es: ‘Te quiero, pase lo que pase’”.

Ellerup se divorció de Heuermann tras su detención en 2023. Pero en el documental, Victoria Heuermann afirma que la separación se debió a motivos económicos para proteger los bienes de la familia.

De hecho, la madre y la hija han asistido regularmente a las vistas judiciales con su abogado. Los realizadores incluso las grabaron hablando por teléfono con Heuermann desde la cárcel.

Un portavoz de Peacock dijo que a Ellerup se le pagó una tarifa por el uso de la ubicación y una tarifa por la licencia para utilizar los materiales del archivo familiar, aunque los pagos no pueden destinarse al acusado ni a sus fondos de defensa.

La familia, que también incluye al hijo adulto de Ellerup de un matrimonio anterior, tiene previsto poner a la venta su famosa casa destartalada en el acomodado Massapequa Park, ya que quieren mudarse a una propiedad que tienen en Carolina del Sur.