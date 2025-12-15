El hijo menor de Rob Reiner, Nick Reiner, se encontraba bajo custodia policial el lunes por lo que los investigadores creen que fue el autor del aapuñalamiento fatal del director y actor y de su esposa en su casa de Los Ángeles el día anterior, informó la policía.

El jefe de policía Jim McDonnell dijo que Nick Reiner, de 32 años, ha sido “acusado formalmente de asesinato” y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares en relación con las muertes de sus padres.

McDonnell señaló que la División de Robos y Homicidios del departamento está a cargo de la investigación.

PUBLICIDAD

“Trabajaron durante toda la noche en este caso y pudieron poner bajo custodia a Nick Reiner, un sospechoso en este caso”, dijo McDonnell. Agregó que se le fijó una fianza de 4 millones de dólares.

McDonnell calificó las muertes como “un incidente muy trágico”.

Los representantes de la familia Reiner no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios y no estaba claro si Nick Reiner contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Nick Reiner ha hablado públicamente sobre sus problemas con la adicción. A los 18 años, había entrado y salido de centros de tratamiento, con períodos de indigencia y recaídas entre medio. Rob y Nick Reiner exploraron su difícil relación y las luchas de Nick Reiner con las drogas en la película semiautobiográfica de 2016 “Being Charlie”.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos el domingo en su casa de Los Ángeles, y los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca, dijo un funcionario de las fuerzas del orden.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que respondió a una solicitud de asistencia médica poco después de las 3:30 p. m. y encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años muertos en el interior. Reiner cumplió 78 años en marzo.

Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su obra incluyó algunas de las películas más memorables de las décadas de 1980 y 1990, como “This Is Spinal Tap”, “A Few Good Men”, “When Harry Met Sally” y “The Princess Bride”.

Su papel como Meathead en el clásico televisivo de los años 70 “All in the Family”, creado por Norman Lear, como contrapunto liberal del Archie Bunker de O’Connor, lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, Rob Reiner estuvo casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Ambos se conocieron mientras él dirigía “When Harry Met Sally” y tuvieron tres hijos juntos: Nick, Jake y Romy.