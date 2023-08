Una joven de 19 años que fue abandonada en el baño del hospital del Centro Médico de la Universidad de Richmond en Staten Island al nacer, se llevó tremenda sorpresa cuando junto a su otro hermano adoptivo, intentaron indagar más sobre sus posibles padres biológicos en Internet.

Y es que el resultado de muestras de ADN que ambos jóvenes sometieron al portal ancestry.com, con la esperanza de poder hallar coincidencias con posibles familiares, reveló que estos son hermanos biológicos, según informó la filial de Atlanta de la cadena Fox, Fox 5.

El martes, 15 de agosto de 2023 Victoria y su familia adoptiva se reunieron justo fuera de ese mismo cuarto de baño con Claudia, la técnica de hospital que encontró a la bebé en ese lugar hace 19 años. “Se siente pesado, pero de una manera muy agradable saber dónde me encontré con una persona tan cuidadosa y sorprendente y amorosa”, dijo Victoria tras el encuentro.

“Entrar ahí fue muy emotivo”, dijo Claudia. “Pero en el buen sentido”, añadió Claudia durante una conferencia de prensa en la que revelaron la sorprendente historia.

Claudia cuidó del bebé Victoria hasta que los servicios de protección infantil pudieron emparejarla con su familia adoptiva.

Los padres adoptivos, Ángela y Dennis no tardaron en tener una niña que se unía a su creciente familia. Los padres conocían la historia de cómo encontraron a Victoria, pero no se lo contaron hasta que cumplió 18 años.

Ángela y Dennis ya tenían un hijo biológico y un niño adoptado, Frank, que se emparejó con ellos aproximadamente un año y medio antes de que adoptaran a Victoria.

Hace poco, Frank y Victoria decidieron averiguar más sobre su historia, así que recurrieron a las pruebas de ADN y a ancestry.com. Resulta que Frank no es el hermano adoptivo de Victoria, sino que son hermanos de sangre al 100%. “Mi hermano biológico”, dijo Victoria, incrédula, “Lo que sin duda fue algo descabellado y para nada esperado”.

Vivieron casi dos décadas en la misma casa sin tener ni idea.

“Las posibilidades son una locura”, dijo Frank. “Nos encontraron a los dos con un año y medio de diferencia y acabamos en la misma familia. Las probabilidades son una locura”.

Ni siquiera sus padres lo sabían. Lo único que Ángela y Dennis sabían eran las circunstancias en que encontraron a los niños antes de que acabaran en los servicios de protección de menores: Victoria en el baño del hospital y Frank abandonado en la bolsa de pañales de una guardería.

“Dios mío, ¿cómo se me ha podido pasar esto?”. preguntó Ángela. “Estoy anonadada. Estoy anonadada. No me lo puedo creer”.

Tanto Victoria como Frank están seguros de que, sean quienes sean sus padres biológicos comunes, no tenían malas intenciones.