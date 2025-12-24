La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos disminuyó modestamente esta semana, manteniéndose en el mismo rango estrecho de los últimos dos meses.

Freddie Mac, el comprador de hipotecas, informó el miércoles que la tasa promedio de hipotecas a largo plazo cayó al 6.18% desde el 6.21% de la semana pasada. Hace un año, la tasa promediaba 6.85%.

Los costos de los préstamos para hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, aumentaron esta semana. La tasa promedió 5,50%, frente al 5.47% de la semana pasada. Hace un año promediaba 6%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4.15% al mediodía del miércoles, subiendo modestamente desde el 4.12% de la semana pasada.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido mayormente estable en las últimas semanas desde el 30 de octubre, cuando cayó al 6.17%, su nivel más bajo en más de un año.