Una disputa entre dos hombres desembocó en un apuñalamiento mortal a las puertas del Busch Stadium, horas después de un partido de los Cardinals de San Luis, según informó la policía.

Los hombres fueron descritos como personas contratadas para limpiar después de los partidos de béisbol. No trabajaban directamente para el equipo de la MLB.

“Esto podría haber ocurrido en cualquier sitio, pero lo que ha pasado esta noche ha sido una disputa entre dos personas. Por desgracia, ocurrió en un preciado establecimiento de St. Louis”, dijo Mitch McCoy, portavoz de la policía de St.

Los Cardenales dijeron que fue un “altercado aislado”.

La policía fue requerida sobre las 3 de la madrugada del lunes. La víctima era un hombre de 27 años. El sospechoso, un hombre de 65 años, fue interrogado por los investigadores.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.