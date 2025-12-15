Un hombre condenado por intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf de Florida el año pasado ha decidido contar con un abogado durante la fase de sentencia, en lugar de representarse a sí mismo como lo hizo durante la mayor parte del juicio.

La audiencia de sentencia de Ryan Routh en Fort Pierce, Florida, fue pospuesta de esta semana a principios de febrero, después de que solicitara y se le concediera un abogado para representarlo durante las fases de sentencia y apelación del proceso.

La sala del tribunal federal estalló en caos en septiembre, poco después de que el jurado declarara a Routh culpable de todos los cargos, incluidos el intento de asesinato de un candidato presidencial y varios delitos relacionados con armas de fuego. Routh intentó apuñalarse el cuello con un bolígrafo, y los agentes lo sacaron rápidamente del lugar. El bolígrafo que utilizó era flexible para evitar que las personas bajo custodia lo usaran como arma.

Los fiscales dijeron que Routh, de 59 años, pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar un rifle a través de unos arbustos mientras el entonces candidato presidencial republicano jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club campestre de West Palm Beach.

Durante el juicio de Routh, un agente del Servicio Secreto que ayudaba a proteger a Trump en el campo de golf testificó que detectó a Routh antes de que Trump entrara en su campo de visión. Routh apuntó su rifle contra el agente, quien abrió fuego, lo que hizo que Routh soltara el arma y huyera sin disparar un solo tiro.

En la moción para solicitar un abogado, Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros con personas detenidas injustamente en otros países y afirmó que seguía en pie una oferta para que Trump “descargara sus frustraciones en mi cara”.

“Con solo un cuarto de pulgada más atrás, ninguno de nosotros tendría que lidiar con todo este desastre en adelante, pero siempre fracaso en todo (par para el campo)”, escribió Routh.

En su decisión de concederle un abogado, la jueza federal de distrito Aileen Cannon reprendió la “charada irrespetuosa” de la moción de Routh, señalando que se burlaba del proceso judicial. Sin embargo, la jueza, nominada por Trump en 2020, dijo que prefería inclinarse a favor de la representación legal.

Cannon había aprobado la solicitud de Routh para representarse a sí mismo tras dos audiencias celebradas en julio.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que los acusados en procesos penales tienen derecho a representarse a sí mismos en los tribunales, siempre que puedan demostrar ante un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado.

Los antiguos abogados defensores de Routh actuaron como asesores de apoyo y estuvieron presentes durante el juicio.