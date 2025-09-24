Una mujer del oeste de Pensilvania ha sido acusada de homicidio criminal, homicidio involuntario y múltiples cargos por abuso de cadáver, luego de que se encontraran los restos de sus cuatro bebés en una vivienda de la que había sido desalojada el mes pasado.

Jessica Marie Mauthe, de 39 años, fue arrestada después de que su expropietario llamara a la policía a la casa en la que había vivido, ubicada fuera de Ford City, a unas 40 millas (64 kilómetros) al noreste de Pittsburgh.

La policía estatal informó que los restos fueron encontrados en un armario de un dormitorio y en el ático de la vivienda en Oak Avenue, en el municipio de Cadogan. Según la declaración de arresto emitida el jueves, el propietario estaba limpiando un armario el 13 de septiembre cuando encontró una bolsa de basura con un olor fétido y algo envuelto en toallas que se estaba descomponiendo.

Los investigadores hallaron los cuerpos de otros tres bebés en el ático, dentro de bolsas de lona, envueltos en toallas y dentro de bolsas plásticas, informó la policía.

La fachada de una casa se muestra en el área de Freeport, Pensilvania, el viernes 19 de septiembre de 2025, donde vivía Jessica Marie Mauthe, la mujer acusada de homicidio y de múltiples cargos por abuso de cadáver. ( The Associated Press )

El lunes se dejaron mensajes solicitando comentarios para la defensora pública Greta Marie Kiser, señalada como abogada de Mauthe en el expediente en línea, y para la fiscal del condado de Armstrong, Katie Charlton.

Según dijo Mauthe a los investigadores hace aproximadamente un año, dio a luz a un niño que hizo varios ruidos antes de que ella lo sostuviera “contra su cuerpo, donde permaneció hasta que dejó de hacer ruidos y de respirar”, escribieron las autoridades.

Mauthe también les dijo a los policías que un recién nacido gimió después de que lo tuvo hace unos seis años, tras lo cual se desmayó en el suelo, según la declaración jurada. Cuando despertó, el bebé estaba debajo de ella y no respiraba, les contó.

Mauthe se encuentra detenida en la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza. Fue acusada de homicidio criminal por la muerte ocurrida hace un año, homicidio involuntario por la muerte de hace aproximadamente seis años, y cuatro cargos cada uno por ocultar la muerte de un niño y abuso de cadáver. La audiencia preliminar está programada para la próxima semana.