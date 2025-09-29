Se espera que el huracán Humberto produzca un oleaje peligroso para Bermudas y la costa este de Estados Unidos esta semana, mientras que la tormenta tropical Imelda se está fortaleciendo cerca de las Bahamas, dijeron los meteorólogos.

Humberto seguía siendo una poderosa tormenta de categoría 4 en el Atlántico la madrugada del lunes y había un aviso de tormenta tropical en efecto para Bermudas, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

A las 2 de la mañana EDT, Humberto se encontraba unos (645 kilómetros) (400 millas) al sur-suroeste de las Bermudas, moviéndose hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora (14 millas por hora) con vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph), reportó el centro.

PUBLICIDAD

Se espera que la tormenta gire gradualmente antes de acelerar hacia el este-noreste a finales del martes o principios del miércoles. La intensidad de Humberto podría fluctuar en los próximos días antes de debilitarse, pero se pronostica que seguirá siendo un huracán peligroso de categoría 3 o más durante los próximos días.

Imelda se formó el domingo y el centro de huracanes dijo que se está fortaleciendo gradualmente. A las 2 de la mañana EDT, la tormenta estaba unos 210 km (130 millas) al noroeste de las Bahamas centrales y unos 505 km (315 millas) al sureste de cabo Cañaveral en el condado Brevard, Florida.

Imelda se movía hacia el norte a 13 km/h (8 mph) con vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph), dijo el centro.

Imelda amenaza partes de Cuba y las Bahamas

El domingo, la tormenta amenazó partes de Cuba y las Bahamas con fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Algunas partes de las Bahamas estaban bajo alerta de tormenta tropical.

El Departamento de Meteorología de las Bahamas dijo que lluvias moderadas a intensas continuarían sobre las islas del noroeste y centro, incluyendo Nassau, Andros, San Salvador y Larga. Las precipitaciones podrían superar entre 15 centímetros (seis pulgadas) y 30 cm (12 pulgadas), con hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en puntos aislados.

“Los residentes en áreas bajas deben tomar medidas para mitigar los daños a la propiedad debido a las inundaciones”, dijo el departamento en un comunicado.

Las calles y la costa habitualmente concurridas de la isla Nueva Providencia estaban desiertas el domingo mientras una lluvia ligera pero constante comenzaba a inundar las carreteras. El mar agitado y las ráfagas también mantuvieron alejados a turistas y residentes del popular muelle de Potter’s Cay en Nassau.

PUBLICIDAD

Los vuelos hacia y desde las islas fueron cancelados, y se esperaba que los aeropuertos reabrieran después de que mejoraran las condiciones meteorológicas.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que Imelda podría traer vientos fuertes, lluvias intensas e inundaciones a su estado, y las autoridades allí estaban colocando con antelación equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

“Lo que aprendemos cada vez es que nunca sabemos a dónde van a ir”, dijo McMaster en una conferencia de prensa para discutir los preparativos de emergencia. “Esta tormenta es mortalmente grave. No solo grave. Mortalmente grave”.

En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia incluso antes de que Imelda se formara.