Agentes federales dispararon el martes contra un hombre y lo hirieron en el codo después de que embistió su auto contra vehículos policiales mientras intentaba evadir el arresto en Los Ángeles, informaron las autoridades.

Un ayudante del alguacil federal que colaboraba en la detención sufrió una herida en una mano por una bala que rebotó, dijeron las autoridades.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) efectuaron “disparos defensivos” cuando el hombre embistió sus vehículos, dijo la subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin en un comunicado.

El fiscal federal interino, Bill Essayli, identificó al hombre como Carlitos Ricardo Parias, de 44 años y originario de México. En un comunicado, Essayli indicó que Parias fue acusado de agresión a un agente federal y debe comparecer ante el tribunal el miércoles. Según el fiscal, Parias vive en Estados Unidos sin los permisos adecuados.

Essayli aseveró que los agentes tenían una orden de arresto administrativa de inmigración para Parias, quien había “evitado la captura antes”. McLaughlin había dicho anteriormente que había “escapado previamente de la custodia”. No estaba claro si había sido arrestado anteriormente.

Parias opera una cuenta de TikTok bajo el nombre Richard Noticias LA, donde publica como periodista ciudadano, compartiendo videos e información sobre actividades de las agencias de inmigración. Su abogado, Carlos Jurado, no pudo ser contactado para hacer comentarios, pero contó a la prensa local que Parias era un “hombre tranquilo” con dos hijos nacidos en Estados Unidos y sin antecedentes penales.

Durante la parada de tráfico el martes, las autoridades rodearon a Parias con sus vehículos mientras intentaban arrestarlo, contó Essayli. Parias embistió los autos que tenía enfrente y detrás. Un agente intentó romper la ventana del lado del conductor del auto, pero eso no sometió a Parias, añadió el fiscal.

Mientras Parias hacía girar las llantas, la parte trasera del auto comenzó a moverse de lado a lado, lo que finalmente llevó a un agente a dispararle, indicó Essayli.

“Los vehículos son armas mortales. Cualquiera que los use contra agentes federales se arriesga a ser arrestado, encarcelado y sufrir lesiones”, escribió Essayli.

El portavoz del Servicio Federal de Alguaciles, Tlaloc Olvera, confirmó que uno de sus efectivos sufrió una lesión que no pone en peligro su vida y se encuentra en condición estable.

“Estas son las consecuencias de la conducta y la retórica de los políticos y activistas de ciudades santuario que instan a los inmigrantes ilegales a resistirse al arresto”, dijo McLaughlin.

La policía de Los Ángeles informó que proporcionó control de tráfico y no estuvo involucrada directamente en la operación federal.

La oficina del concejal de Los Ángeles Curren Price dijo que Parias lleva varias décadas viviendo en la ciudad y es un miembro conocido de la comunidad. Su oficina le otorgó recientemente un reconocimiento por su labor como reportero ciudadano. Algunos de sus seguidores se reunieron afuera del hospital el martes.

El uso de la fuerza por parte de agentes federales ha sido objeto de escrutinio tras muertes recientes durante redadas de inmigración.

El mes pasado, un agente del ICE mató a una persona durante una operación migratoria después de que el hombre condujera su coche hacia los agentes y arrastrara a uno de ellos. Otros han perdido la vida mientras huían de agentes de inmigración, incluido un hombre que fue atropellado en una autopista de California en agosto.

El ICE culpa a los activistas del aumento en los ataques contra sus agentes, y alega que su retórica alienta a las personas que la agencia persigue a resistirse al arresto.

Según datos proporcionados por la agencia, se reportaron 172 agresiones entre el 21 de enero y el 1 de octubre de este año. Eso se compara con 15 agresiones reportadas durante el mismo periodo del año pasado.

Los activistas culpan a las tácticas agresivas de los agentes federales de inmigración.