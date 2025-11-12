LOUISVILLE, Kentucky. Un abuelo y su nieta. Un electricista con dos hijos pequeños. Una mujer haciendo fila en una chatarrería.

Estas personas figuran entre las 14 que fallecieron en el accidente del avión de UPS en Louisville la semana pasada. Sus nombres se dieron a conocer el miércoles, mientras el alcalde Craig Greenberg lamentaba las vidas que “quedarán truncadas para siempre”.

“Al compartir los nombres de quienes hemos perdido, nuestra ciudad siente todo el peso de esta tragedia inimaginable”, dijo Greenberg en una conferencia de prensa. “Detrás de cada uno de estos nombres hay un círculo de familiares, amigos e historias que quedarán truncadas para siempre”.

PUBLICIDAD

Ocho días después de que el avión se estrellara contra el suelo envuelto en una enorme bola de fuego, la oficina del forense local informó que concluyó las sombrías tareas de recuperación de los restos de las víctimas, su identificación y la notificación a sus seres queridos. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) permanecen en el lugar del accidente, indicó Greenberg. Entre las víctimas se encontraban los tres pilotos a bordo del avión que se estrelló durante el despegue en UPS Worldport, el centro de operaciones aéreas global de la compañía, ubicado en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali. Se trataba del capitán Richard Wartenberg, el primer oficial Lee Truitt y la capitana Dana Diamond, oficial de socorro internacional.

Un impactante video captó el momento en que la aeronave se estrelló contra varios negocios y se incendió. Las grabaciones de testigos presenciales y cámaras de seguridad han proporcionado a los investigadores evidencia de lo sucedido desde diferentes ángulos.

Las autoridades creen que todas las víctimas han sido localizadas e identificadas, declaró Greenberg el miércoles.

John Spray, de 45 años, falleció en Grade A Auto Parts & Recycling cuando el avión se estrelló contra el negocio. La madre de su hija, Tifany Torok, expresó en una cuenta de GoFundMe creada para la hija de Spray que él “estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

La familia de Louisnes Fedon, de 47 años, afirmó que “su muerte ha creado un vacío repentino e inmenso que va mucho más allá del dolor emocional”; un amigo de los hijos de Fedon creó una campaña en GoFundMe. Al igual que Spray, los familiares afirman que Fedon y su nieta de 3 años, Kimberly Asa, se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando la avioneta se estrelló justo al lado de la pista.

PUBLICIDAD

Matthew Sweets, de 37 años, sufrió quemaduras graves y falleció días después. Trabajaba como electricista y tenía dos hijos pequeños, Cohen y Rayne, según su obituario.

Otra víctima, Ella Petty Whorton, de 31 años, se encontraba en la empresa de reciclaje cuando ocurrió el accidente. Su novio, Eric Richardson, declaró que trabajaban juntos recolectando chatarra para ganarse la vida. Llevaban más de un año de relación, tras ser presentados por un amigo en común.

“Era una gran persona”, dijo Richardson esta semana por teléfono. “Todo el mundo la quería. La extraño muchísimo”.

Otras personas que fallecieron en el accidente fueron Angela Anderson, de 45 años; Carlos Fernández, de 52; Trinadette Chávez, de 37; Tony Crain, de 65; y John Loucks, de 52. y Megan Washburn, de 35 años. Las autoridades no han compartido públicamente detalles sobre ellas, incluyendo dónde se encontraban cuando se estrelló el avión.

Greenberg reconoció la labor incansable de la oficina del forense, realizada en condiciones sumamente difíciles, para recuperar los restos de las víctimas, identificarlas y notificar a las familias.

“Ayer, un familiar me preguntó: ‘¿Cómo se acostumbra uno a esto?’. Y le respondí: ‘Nunca lo hago’“, dijo Jo-Ann Farmer, forense del condado de Jefferson. “Si me acostumbrara y dejara de afectarme, estaría en la profesión equivocada”.