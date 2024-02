( The Associated Press )

La confrontación empieza cuando agentes de la policía de Nueva York le ordenan a un grupo de migrantes que se retiren de una bulliciosa cuadra en Times Square. Se agrava cuando uno de estos hombres profiere un insulto en español mientras se aleja lentamente: “Se parecen a Betty la fea”. Un segundo más tarde, uno de los policías lo empuja contra un muro.

Imágenes de las cámaras corporales dadas a conocer el jueves muestran los caóticos momentos previos al enfrentamiento entre la policía y los migrantes, a quienes se les ve pateando a policías y tratando de impedirles que arresten al hombre, identificado por la fiscalía como Yohenry Brito.

El video se difundió horas después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunciara la acusación formal de seis personas más por su supuesta participación en el altercado del 27 de enero, el cual ha desatado semanas de reacciones y una colaboración de varias agencias policiales para dar con los involucrados.

En las nuevas imágenes que difundió la fiscalía se puede ver a los agentes aproximándose a un grupo de personas, las cuales se encuentran de pie al borde de una acera frente a un albergue para migrantes, y les ordenan: “Vamos” y “muévanse”.

Mientras los hombres se dispersan, Brito hace la poco halagadora comparación, usando el nombre del popular programa televisivo “Betty, la fea”. Momentos más tarde, un agente lo sujeta por la solapa de su chaqueta amarilla y lo empuja hacia una entrada.

Brito pregunta por qué lo detienen, intenta escapar y es derribado por los policías. Ante la mirada de los turistas que pasan, varios de los presentes se unen a la trifulca y patean a los agentes para tratar de liberar a Brito.

El jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo el jueves en conferencia de prensa que los agentes se acercaron al grupo porque estaban bloqueando la acera.

“Todos se dispersan menos Brito”, dijo Kenny. “Se volteó y confrontó a los agentes de la policía”.

Las imágenes muestran a Brito mientras se rezaga del grupo, empujando un carrito para bebé, pero a fin de cuentas cumple aparentemente con las órdenes de la policía de alejarse del lugar antes de involucrarse en la confrontación con los agentes.

Además de las siete personas que ya enfrentan cargos, la policía dijo que había al menos otros cinco sospechosos que están buscando para entrevistar, basándose en una investigación que incluyó la revisión de imágenes de las cámaras corporales.

Bragg también reconoció que algunos de los hombres que fueron acusados en un principio de agredir a la policía parecen haber tenido apenas una participación mínima en la trifulca.

“Debemos asegurarnos de identificar y acusar a aquellos individuos que en verdad cometieron actos criminales en este asunto”, declaró Bragg. “Lo único peor que no llevar a los perpetradores ante la justicia sería involucrar a personas inocentes en el sistema de justicia penal”.

Se cree que una de las personas que fue acusada en un principio de agredir a los agentes de policía, Wilson Juárez, de 21 años, vio la pelea a la distancia y no se involucró. Desde entonces ha sido acusado de manipular evidencia física, señaló la fiscalía, debido a que supuestamente cambió su chaqueta con la de un hombre que huyó de los policías luego de la trifulca.

“Su nombre y su fotografía circularon en todos los medios de comunicación, junto con las acusaciones de que agredió a un agente de la policía”, dijo la abogada de Juárez, Adrienne D. Edward, a The Associated Press. “El video no muestra que mi cliente haya agredido a un agente de la policía”.

Otra persona de la que se había informado ampliamente que había participado en la pelea, Kelvin Servita Arocha, de 19 años, no tocó físicamente a ninguno de los policías, pero supuestamente pateó una radio policial, lo que lo convierte en “cómplice” de agresión, según Bragg.

Una tercera persona que salió en las noticias por hacer gestos obscenos a las cámaras después de su comparecencia aún no es acusada formalmente por un jurado investigador, informó un portavoz de la fiscalía de distrito, debido a que los fiscales todavía llevan a cabo labores para confirmar si en verdad participó en la trifulca.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha relacionado el incidente con lo que calificó el jueves como una “aparente oleada delictiva” impulsada por la población de migrantes de la ciudad. Ha dicho que sólo una “pequeña minoría” de los recién llegados estaba incurriendo en comportamiento ilícito, pero desde entonces ha sido objeto de acusaciones de usar el incidente en Times Square con fines políticos.

“El alcalde ha usado este horrendo incidente para anotarse puntos políticos de forma barata en un momento en que sus índices de popularidad son realmente bajos”, dijo Ana María Archilla, codirectora del Partido de Familias Trabajadoras de Nueva York. “Ha desprestigiado a los migrantes y ha creado un ambiente político que facilita la justicia por propia mano”.

La policía y funcionarios de la ciudad no han dado a conocer datos que respalden la afirmación de una “ola delictiva”. La mayoría de las categorías delictivas han ido en descenso desde que comenzó la llegada de migrantes en grandes números hace 18 meses.

Hace unos días se vio a integrantes de los Guardian Angels agrediendo a un hombre en Times Square durante una transmisión en vivo. El fundador de ese grupo de participación ciudadana, Curtis Sliwa, identificó falsamente al hombre como un “migrante”.

Bragg dijo el jueves que su oficina investiga lo que llamó un incidente “perturbador”.