Hailey Okula, reconocida creadora de contenido estadounidense y profesional de la enfermería, falleció el pasado 29 de marzo debido a complicaciones ocurridas durante el parto de su primer hijo, Crew.

Su esposo, Mattew Okula, confirmó la trágica noticia a través de una emotiva publicación en las redes sociales de la “influencer”, las cuales contaban con casi medio millón de seguidores.

En su mensaje, Mattew relató que compartieron casi 13 años de vida juntos y resaltó cualidades como la inteligencia, entrega laboral, pasión y fidelidad de Hailey.

También recordó la difícil etapa que atravesaron en su camino hacia convertirse en padres, tras haber sido diagnosticados con infertilidad hace un par de años.

PUBLICIDAD

“No hay palabras para describir cuánto deseábamos ser padres. Después de años de luchar contra la infertilidad y un largo y desafiante proceso de fertilización in vitro, estábamos llenos de alegría al esperar a Crew. Hailey enfrentó cada obstáculo con tanto valor y amor… aunque su cuerpo pasó, por tanto, nunca se rindió”, escribió el hombre.

Y agregó: “Jamás olvidaré el momento en que me quebré y le pedí perdón por todo lo que el proceso le implicaba. Ella tomó mi rostro, me miró a los ojos y me dijo: ‘Somos un equipo, y vamos a superar esto juntos’”.

La causa del fallecimiento fue explicada por Mattew en una entrevista concedida a Fox 11, un medio de Los Ángeles. Allí, relató que, tras dar a luz a Crew, Hailey sufrió un infarto pocos minutos después, el cual le costó la vida.

¿Quién fue Hailey Okula?

Graduada como enfermera, Hailey se dedicaba a generar contenido digital enfocado en temas de interés para otros profesionales del sector salud.

Además, compartía aspectos de su vida personal, incluyendo el reciente embarazo, y lideraba un proyecto educativo llamado RN New Grads, orientado a estudiantes de enfermería.

“Estaba tan orgullosa de ello y comprometida con crear algo significativo, no solo para ella, sino para la comunidad de enfermería que tanto amaba”, comunicó su esposo.

Y, añadió sobre sus metas: “Soñaba con ayudar a las nuevas enfermeras a prosperar mientras también estaba presente para nuestro dulce Crew, construyendo una vida y un legado del que estaba profundamente orgullosa”.