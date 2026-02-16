El juicio contra Colin Gray, el padre del adolescente Colt Gray, acusado de matar a cuatro personas y dejar varios heridos en una escuela del estado estadounidense de Georgia en 2024, comenzó este lunes con alegatos iniciales que ponen la mira en la responsabilidad de los progenitores tras la participación de sus hijos en tiroteos escolares.

Colin Gray se ha declarado inocente de los 29 cargos que se le imputan, entre ellos dos de asesinato en segundo grado, dos de homicidio involuntario y múltiples cargos de crueldad infantil en segundo grado.

El proceso tiene lugar en un tribunal del condado de Barrow, en Georgia, donde ocurrió la matanza, y se espera que dure unas tres semanas.

En la apertura del juicio, el fiscal de distrito de Barrow, Brad Smith, aclaró que el caso “no trata de responsabilizar a los padres por lo que hacen sus hijos”, sino que se enfocará en el acusado y “sus acciones al permitir que un menor, bajo su custodia, accediera a un arma de fuego y municiones tras haber sido advertido de que iba a dañar a otros”.

A los alegatos iniciales le seguirán declaraciones de testigos. La Fiscalía ha dicho que planea solicitar los testimonios de miembros de la familia Gray, supervivientes del tiroteo y expertos en salud mental.

La acusación contra Colin Gray asegura que este sabía que su hijo estaba obsesionado con los tiradores escolares y con ansias de replicar la matanza perpetrada en un centro escolar de Parkland (Florida) en 2018, pero no tomó ninguna medida.

Colt Gray, de entonces 14 años, está considerado responsable de abrir fuego en septiembre de 2024 con un rifle semiautomático estilo AR-15 en Apalachee High School, una escuela secundaria de la ciudad de Winder, donde dos maestros y dos estudiantes murieron, y nueve personas más resultaron heridas.

Colin Gray compró el arma para su hijo como regalo de Navidad en 2023, además de regalarle munición, un cargador más grande para su arma y un chaleco táctico, según la investigación.

Esto sucedió sólo unos meses después de que el adolescente fuese investigado por presuntamente amenazar con un tiroteo escolar a través de internet, un suceso por el que fue interrogado junto a su padre. Estos hechos derivaron en el arresto de Colin Gray en conexión con el tiroteo.

Gray es el tercer padre de familia acusado en relación con un tiroteo en EE.UU. en el que se responsabiliza a un menor.

En abril de 2024 Jennifer y James Crumbley fueron condenados a 10 y a 15 años de cárcel, respectivamente, tras ser hallados culpables de homicidio involuntario por permitir que su hijo Ethan Crumbley, que mató a cuatro compañeros en una escuela de Míchigan en 2021, obtuviera un arma a pesar de sus problemas de salud mental.

Ahora con 16 años, Colt Gray ha sido acusado de 55 delitos graves, entre ellos cuatro cargos de homicidio doloso, de los que se ha declarado inocente. Aún no se ha fijado fecha para su juicio, donde será tratado como adulto.