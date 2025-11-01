Nueva York. Las autoridades estadounidenses investigan una explosión ocurrida esté sábado de madrugada en la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston, aparentemente intencional y que no dejó heridos, según el diario universitario “The Harvard Crimson” y medios locales.

El “Harvard Crimson”, que cita al Departamento de Policía de la Universidad de Harvard (HUPD), indicó que un aparato explotó poco antes de las tres de la mañana dentro del edificio Goldenson del campus médico, en el cuarto piso, y un agente que acudió al lugar vio a dos personas huyendo.

Los especialistas en incendios del Departamento de Bomberos de Boston determinaron que esa explosión fue intencional y concluyeron que no había más aparatos explosivos en el edificio tras realizar una búsqueda, agregó.

El HUPD está investigando activamente el incidente junto a las autoridades locales, estatales y federales, entre otras agencias, según comunicó a los medios locales un portavoz de la universidad, Steven Catalano.

La universidad ha divulgado imágenes de cámaras de vigilancia de los dos sospechosos, que llevan ropa oscura, van encapuchados y llevan la cara parcialmente tapada.

La Universidad de Harvard ha estado en el punto de mira del Gobierno de Donald Trump, que la acusa de antisemitismo y discriminación “positiva”, y ha intentado congelar sus subvenciones para forzarla a supervisar sus admisiones, contratación y la ideología de los estudiantes y el personal, entre otras cosas.

El pasado septiembre, una jueza federal declaró ilegal el bloqueo de $d2,000 millones en fondos para Harvard, que la universidad había denunciado que afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica.