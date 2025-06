En un mensaje dirigido a la nación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que tras los ataques de la noche del sábado a tres instalaciones nucleares en Irán, “el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer la paz. Si no lo hacen, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles”.

Trump sostuvo que las instalaciones nucleares claves de Natanz, Fordos, e Isfahán, fueron destruidas en su totalidad, lo que describió como “un espectacular éxito militar” y sostuvo que el propósito del ataque fue “la destrucción de la capacidad de la iniciativa nuclear iraní y el cese de la amenaza nuclear planteada por el estado patrocinador del terrorismo número uno del mundo”.

PUBLICIDAD

“Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer la paz. Si no lo hacen, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles”, manifestó Trump en una breve alocución que duró un poco más de tres minutos.

Añadió que “durante 40 años, Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Han estado matando a nuestro pueblo, volando sus brazos, volando sus piernas con bombas al borde de las carreteras. Esa era su especialidad. Perdimos a más de 1000 personas. Y cientos de miles de personas en todo el Medio Oriente y en todo el mundo han muerto como resultado directo del odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general Qassem Soleimani.Decidí hace mucho tiempo que no dejaría que esto sucediera. No continuará”.

El mandatario catalogó la colaboración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien se refirió como “Bibi”, y aseguró que juntas, ambas fuerzas militares trabajaron “como quizá ningún equipo ha trabajado antes”.

“Hemos recorrido un largo camino para borrar esta horrible amenaza a Israel. Quiero agradecer al ejército israelí por el maravilloso trabajo que han hecho. Y lo más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que volaron esas magníficas máquinas esta noche. Todo el ejército de Estados Unidos en una operación como el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas. Esperemos que ya no necesitemos sus servicios en esta capacidad, espero que así sea”.

PUBLICIDAD

Una vez más, Trump sostuvo que “dicho todo esto, esto no puede continuar”, en referencia a la alegada amenaza que representa el programa nuclear de Irán y describió las instalaciones nucleares atacadas como “letales”, aún cuando organismos internacionales han confirmado que el programa nuclear de Irán no es uno de aplicaciones militares.

“Habrá paz, o habrá una tragedia mucho mayor para Irán de lo que hemos atestiguado en los últimos ocho días. Recuerden, quedan muchos objetivos. Esta noche fueron los más difíciles de todos, y quizás los más letales. Pero si la paz no llega rápidamente, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. La mayoría de ellos se pueden eliminar en cuestión de minutos. No hay ningún ejército en el mundo que pudiera haber hecho lo que hicimos esta noche. Ni de cerca”, concluyó el presidente, quien aseguró que el propósito de este ataque era “la destrucción de la capacidad de la iniciativa nuclear iraní y el cese de la amenaza nuclear planteada por el estado patrocinador del terrorismo número uno del mundo”,

Trump no dio detalles sobre el ataque y si en efecto se utilizaron los famosos aviones Spirit B-2, con tecnología que reduce la posibilidad de ser detectados por los radares y capaces de transportar las bombas antibúnker de 30,000 libras, que más temprano se supo fueron movilizados a Guam previo al ataque. Sin embargo adelantó que el jefe del Estado Mayor Conjunto y el Secretario de Defensa ofrecerán una conferencia de prensa el domingo a las 8:00 a.m.