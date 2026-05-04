El ejército de Estados Unidos rechazó el lunes las afirmaciones de que Irán había atacado a un buque de la Marina estadounidense, mientras las fuerzas estadounidenses se ofrecían a guiar a los barcos comerciales a través del estrecho de Ormuz, donde cientos han quedado varados desde que comenzó la guerra con Irán.

Teherán ha bloqueado el paso de los buques que no reciben su autorización.

Agencias de noticias iraníes —incluida la semioficial Fars y la Agencia de Noticias Laborales de Irán— afirmaron que Irán había atacado a un buque estadounidense cerca de un puerto iraní al sureste del estrecho, acusándolo de “violar la seguridad marítima y las normas de navegación”. Los reportes dijeron que el buque fue obligado a darse la vuelta.

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El Centro Conjunto de Información Marítima liderado por Estados Unidos aconsejó a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, diciendo que había establecido una “zona de seguridad reforzada”. El ejército estadounidense ha dicho que la iniciativa podría involucrar destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos, pero no ha especificado qué tipo de asistencia o escoltas proporcionaría a los barcos.

No estaba claro si algún buque estaba intentando cruzar el estrecho, o si las navieras, y sus aseguradoras, se sentirán cómodas asumiendo el riesgo dado que Irán ha disparado contra barcos en la vía marítima y ha prometido seguir haciéndolo.

El control iraní sobre el tráfico por esta arteria crucial para los suministros mundiales de petróleo y gas ha demostrado ser una gran ventaja estratégica en su guerra con Estados Unidos e Israel, permitiendo a Irán infligir un dolor tremendo a la economía global pese a estar en desventaja en el campo de batalla.

Trump advierte de una respuesta “contundente” si Irán interfiere

El esfuerzo para reactivar el tránsito plantea el riesgo de deshacer el frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el anuncio del domingo de que Estados Unidos “guiaría” a los barcos para salir del estrecho, advirtió que los esfuerzos iraníes por bloquearlos “lamentablemente, tendrán que ser afrontados con contundencia”.

Describió parte de lo que llamó “Proyecto Libertad” en términos humanitarios, diseñado para ayudar a marinos varados; muchos en petroleros o buques de carga han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Miembros de las tripulaciones han descrito a The Associated Press que han visto drones y misiles interceptados explotar sobre las agua mientras sus embarcaciones se quedan sin agua potable, alimentos y otros suministros.

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La agencia estatal iraní IRNA calificó el “Proyecto Libertad” de Trump como parte de su “delirio”.

El mando militar de Irán dijo el lunes que los barcos que pasen deben coordinarse con ellos.

“Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada”, dijo el mayor general piloto Ali Abdollahi a la televisora estatal IRIB.

El Centro Conjunto de Información Marítima indicó que Estados Unidos había establecido una “zona de seguridad reforzada” cerca del lado omaní del estrecho. Instó a los marinos a coordinarse estrechamente con las autoridades omaníes “debido al alto volumen de tráfico previsto”.

El centro advirtió que pasar cerca de las rutas habituales, conocidas como el esquema de separación de tráfico, “debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas y neutralizadas”.

Irán se mantiene firme en su control del estrecho

La disrupción de la vía marítima ha presionado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y gas del golfo Pérsico, elevando los precios de la gasolina, los alimentos y otros productos mucho más allá de la región.

Trump ha prometido bajar los precios de la gasolina mientras enfrenta elecciones de medio mandato este año.

Irán ha calificado los movimientos de Estados Unidos para desalojar su control sobre el estrecho como violaciones del alto el fuego.

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho. Ha impuesto un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando a 49 barcos comerciales darse la vuelta, informó el domingo el Comando Central de Estados Unidos.

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El bloqueo naval ha privado a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada.

Funcionarios estadounidenses esperan que el bloqueo obligue a Irán a volver a la mesa de negociaciones.

“Creemos que han obtenido menos de 1 .3 millones de dólares en peajes, lo cual es una miseria comparado con sus anteriores ingresos diarios por petróleo”, declaró el domingo a Fox News el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y añadió que el almacenamiento de petróleo de Irán se está llenando rápidamente y que “van a tener que empezar a cerrar pozos, lo que creemos que podría ocurrir la próxima semana”.

La propuesta iraní de 14 puntos hecha pública durante el fin de semana pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Funcionarios iraníes dijeron que recibieron y estaban revisando la respuesta de Estados Unidos, aunque el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo a los periodistas el lunes que las demandas cambiantes, que no detalló, dificultaban la diplomacia.

Irán ha afirmado públicamente que su propuesta no incluye asuntos relacionados con su programa nuclear y el uranio enriquecido, desde hace tiempo un pilar de las tensiones con Estados Unidos.

La propuesta de Irán busca que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra, en lugar de extender el alto el fuego, según medios vinculados al Estado iraní. Trump dijo el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo.