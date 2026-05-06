Decenas de millones de contribuyentes que fueron sancionados por el IRS durante la pandemia de coronavirus por no pagar sus impuestos o presentar la declaración fuera de plazo pueden tener derecho a un reembolso o a la cancelación de las sanciones en que incurrieron durante ese período.

Sin embargo, la desgravación no es automática ni está garantizada, y la mayoría de los contribuyentes deben presentar una solicitud de devolución o de reducción de su deuda tributaria antes del 10 de julio para recuperar su dinero.

El defensor nacional del contribuyente, un organismo independiente de vigilancia del IRS, advierte de que el plazo para solicitar la exención se acerca rápidamente después de que un tribunal federal dictaminara a finales del año pasado que los contribuyentes no estaban obligados a presentar sus impuestos a tiempo durante la COVID-19.

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El IRS había evaluado más de 120 millones de sanciones contra decenas de millones de contribuyentes por presentar declaraciones tardías, no pagar impuestos o no realizar los pagos de impuestos estimados requeridos entre enero de 2020 y el 11 de julio de 2023.

El caso, llamado Kwong contra EE.UU., decidió que las leyes de emergencia COVID-19 ampliaron el plazo para presentar la declaración y que el IRS debe multas a los contribuyentes. El caso sigue en litigio.

El defensor del contribuyente califica el problema de “generalizado y no limitado a un grupo pequeño o especializado de contribuyentes.”

Ken Kies, secretario adjunto del Departamento del Tesoro, dijo a The Associated Press que la administración republicana del presidente Donald Trump cree que Kwong “se decidió erróneamente porque es una mala interpretación del lenguaje llano del estatuto.”

“Seguiremos defendiendo el lenguaje estatutario tal como está escrito”, dijo en un comunicado.

Aún así, en su estado actual, los contribuyentes deben rellenar un formulario para preservar sus derechos, dijo Alyssa Maloof Whatley, directora de Frost Law, una firma de impuestos con sedes en todo EE.UU..

“O se mantiene o no se mantiene”, señaló sobre la sentencia. “Así que preservando tu reclamación, en realidad estás preservando tu derecho a ese dinero”.

Cómo solicitarlo

Las personas que pueden optar a un posible reembolso o reducción son aquellas que:

Presentaron una declaración de impuestos fuera de plazo entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023; pagaron multas por presentar o pagar fuera de plazo durante ese periodo; debían multas al IRS aunque no las hayan pagado; o presentaron fuera de plazo una declaración informativa internacional.

En una serie de entradas de blog en su sitio web, el defensor del contribuyente está compartiendo recomendaciones -incluyendo que la gente revise sus transcripciones de cuentas de impuestos del IRS a través de su cuenta en línea- para comprobar las evaluaciones de sanciones de esos periodos.

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A quién afecta

“Muchos contribuyentes afectados por este asunto tienen rentas bajas y moderadas”, dijo el defensor del contribuyente. “Estos contribuyentes tienen menos probabilidades de contar con representación profesional y de informarse sobre novedades jurídicas complejas como ésta. Como resultado, se enfrentan a un mayor riesgo de perder la oportunidad de reclamar devoluciones a las que pueden tener derecho.”

Maloof Whatley dijo que la gente tendrá que rellenar el formulario 843, que se puede encontrar en el sitio web del IRS, y enviarlo a través de correo postal.

Según el IRS, las personas que recibieron una multa durante la pandemia deben enviar el formulario por correo al centro de servicios donde se les exigiría presentar la declaración de la renta del año en curso.

Debido a la inminencia de la fecha límite del 10 de julio, “los contribuyentes no deben demorar la revisión de su situación y la consideración de posibles solicitudes de devolución y reducción”, señaló el defensor del contribuyente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.