El desempeño del expresidente Joe Biden en el debate presidencial del 27 de junio del 2024 fue tan desastroso, que llevó a los demócratas a pedirle que desistiera de la carrera a la reelección.

Pero no fueron los únicos sorprendidos con la actuación del mandatario. También su esposa, la doctora Jill Biden, quien reveló en una entrevista con CBS NEWS que en ese momento pensó que su esposo había sufrido un derrame cerebral en vivo, en televisión nacional durante el debate, según reseñó The New York Post.

La exprimera dama dijo que en ese momento, simplemente se aterrorizó. “Me asusté, porque nunca, jamás, había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca”, sostuvo en un adelanto de la entrevista publicado en redes sociales. “No sé qué pasó”, añadió. “Mientras lo veía, pensé: ‘¡Dios mío, está sufriendo un derrame cerebral!’. Y me asusté muchísimo”.

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Former first lady @DrBiden said she was “frightened” by her husband Joe Biden’s performance at the 2024 presidential debate.



“As I watched it, I thought, ‘Oh, my God, he’s having a stroke.’ And it scared me to death,” Biden told CBS News Sunday Morning’s Rita Braver in an… pic.twitter.com/1wS5oGDYyX — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) May 27, 2026

Durante su participación en el debate, Biden, que entonces tenía 81 años, lucía aturdido y confundido, titubeaba al responder e incluso se paralizaba.

Tras el debate, Jill intentó ser comprensiva con su esposo, a quien acompañó a un restaurante de waffles en Atlanta y lo felicitó por su desempeño.

“Joe, hiciste un trabajo excelente”, dijo durante un evento con seguidores conmovidos. “Respondiste a todas las preguntas, conocías todos los datos”.

También defendió públicamente a su esposo ante detractores que pusieron en duda sus facultades mentales.

Tras su estrepitoso desempeño, sumado a otros incidentes previos como caídas, o confusiones durante comparecencias públicas, además de los constantes ataques de su adversario en aquel momento, Donald Trump, quien constantemente se refería al entonces incumbente como “Sleepy Joe”, el 21 de julio de ese año, Biden abandonó la contienda presidencial, abriendo el camino para la fallida candidatura de Kamala Harris.

En sus memorias, “View from the East Wing”, que saldrán a la venta el 2 de junio, Jill revela que a pesar de la defensa acérrima a su esposo, tras bastidores, la entonces primera dama ejercía presión para que dejaran descansar más a su esposo e incluso, comenzó a cobrar un papel fundamental en la coordinación de la agenda del presidente.

Una vez Biden abandonó sus aspiraciones, Jill también respaldó a Harris, por quien hizo campaña.

La entrevista completa que la exprimera dama le concedió a la presentadora de CBS News Rita Braver, será televisada el domingo en el espacio de CBS Sunday Morning.