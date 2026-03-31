Joe y Jill Biden han añadido un par de cachorros Lab-mix negro llamados Boo y Scout a la casa del ex presidente en Delaware, tras la adopción de los perros hermanos rescatados en un refugio en Tennessee.

Los perros fueron emparejados con los Biden a través de una organización protectora de animales de Delaware que anunció la adopción el lunes y publicó una foto de los Biden sonriendo junto a los cachorros y su gato, Willow.

Humane Animal Partners dijo que ayudó a los Bidens a encontrar a los perros tras enterarse de que estaban interesados en dos perros labradores negros. Boo y Scout son hermanos, originalmente llamados Linda y Rocky, que fueron rescatados de un refugio superpoblado, dijo la organización.

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Los Biden eran conocidos por sus pastores alemanes durante su tiempo en la Casa Blanca, incluidos dos que fueron enviados lejos después de incidentes de mordeduras. Major fue enviado a vivir con unos amigos tras morder al personal del Servicio Secreto y al personal de la Casa Blanca en 2021. Commander fue retirado dos años después.

Commander había sido un regalo a Joe Biden en diciembre de 2021, de su hermano James.

Jill Biden declaró recientemente a The Associated Press que ella y el ex presidente decidieron no reclamar los cargos de Mayor y Comandante tras abandonar la Casa Blanca.

Otro de sus pastores alemanes, Champ, murió en 2021 a la edad de 13 años.

Boo y Scout fueron elegidos para los Biden por el personal de la protectora de animales. “Nuestro equipo los trajo intencionadamente a HAP porque creíamos que encajarían a la perfección con los Biden y su hogar”, declaró Patrick Carroll, director general de Humane Animal Partners.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.