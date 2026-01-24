Un joven de 19 años fue detenido tras ser señalado por la muerte de su hermano mayor en un trágico incidente ocurrido en Del City, Oklahoma.

Según publicaron varios medios estadounidenses, el Departamento de Policía de Oklahoma City (OCPD) confirmó que William Spencer enfrenta cargos de homicidio por la muerte de Nicholas Spencer, de 25 años.

Según las autoridades, el arresto se produjo el domingo 18 de enero, luego de que los oficiales respondieran a un reporte de violencia doméstica poco antes de las 8:30 p.m. en una residencia local.

“Los detectives determinaron que los hermanos estaban jugando videojuegos cuando el menor se enfureció y apuñaló fatalmente a su hermano mayor”, indicó el OCPD en un comunicado oficial.

El joven acusado fue detenido en el lugar de los hechos y, tras ser interrogado, fue ingresado a prisión bajo cargos de asesinato en primer grado. El sargento Rob Robertson explicó que el primer llamado al 9-1-1 alertó sobre un hombre que acababa de ser apuñalado.

“Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con heridas de arma blanca de extrema gravedad”, detalló.

Nicholas Spencer fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde fue declarado fallecido. El sargento Gary Knight calificó el hecho como “una historia trágica”. “Dos hermanos compartiendo un juego. Uno se enojó y lo apuñaló fatalmente”, dijo durante la conferencia con medios locales.

Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del juego que estaban disputando ni si otros familiares estaban presentes durante el ataque. Las autoridades indicaron que William Spencer permaneció en la escena y confesó haber cometido el crimen.

El acusado fue entregado a las Autoridades Carcelarias del Condado de Oklahoma con una fianza establecida en 10 millones de dólares. Aún no se ha fijado la fecha para su próxima comparecencia ante un juez.