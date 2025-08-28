En redes sociales se ha viralizado la historia de una joven, identificada como Adilu, quien decidió donarle un riñón a su novio para “salvarle la vida” y, un mes después de la intervención, el hombre le informó que se casaría con otra persona.

De acuerdo con lo expresado por la usuaria en su cuenta de TikTok, hace aproximadamente un año, ambos empezaron a ir con frecuencia al servicio de urgencias de un hospital, debido a que su pareja presentaba algunos síntomas graves.

“Después de varias idas al doctor y muchos estudios, lamentablemente le diagnosticaron insuficiencia renal”, señaló la mujer en el video, haciendo referencia al momento de angustia que vivió ella y su familia.

PUBLICIDAD

Según Adilu, la noticia fue tan impactante para todos que procuraron iniciar los protocolos requeridos para que el sujeto se sometiera a un trasplante de órgano. “Se hicieron sus papás, sus hermanos y yo estudios para ver quién era compatible para donar”, agregó.

Una vez recibieron los resultados, los médicos informaron que la única persona que estaba en condiciones para la cirugía era la joven, por lo que sus seres queridos le pidieron que evaluara mejor la situación.

“Me decían que no por el ser mi novio yo estaba comprometida a darle mi riñón”, comentó en la grabación de TikTok. Sin embargo, la mujer destacó que su decisión estuvo influenciada por el gran amor que le tenía a su pareja.

Así se enteró de la boda de su novio

“Faltando un mes para la cirugía yo lo empecé a notar un poco rara y distante”, indicó Adilu, haciendo referencia a que tuvieron que realizar algunos pasos previos para que ambos pudieran prepararse.

Pese a que las cosas entre ellos no se encontraban muy bien, los doctores lograron realizar el trasplante sin comprometer la vida de ninguno de los pacientes. “A pesar de ya haber pasado lo más difícil, se podría decir así, eltieél ya estaba raro y muy distante conmigo y yo trataba de entenderlo”, puntualizó la joven en redes sociales.

Con el paso de los días la pareja siguió conviviendo con normalidad, pero la usuaria descubrió que su novio había comparado un anillo en una joyería, por lo que ilusionada con la sorpresa, prefirió no decir nada hasta que él lo mencionara.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando se encontró con uno de los amigos del hombre y este le comentó por error que, luego de la cirugía, el sujeto estaba preparando una boda para casarse con la enfermera que los atendió durante el proceso.

Adilu confesó que su pareja la tenía bloqueada en redes sociales y tras revisar sus publicaciones se percató de que ya había anunciado su compromiso con otra mujer. “Lo único que pude hacer fue salir corriendo y llorando de aquella cafetería para encerrarme en mi casa”, expresó al final de la grabación.