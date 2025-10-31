Boston. Dos jueces federales dictaminaron casi simultáneamente el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump debe continuar financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), el programa de asistencia alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno.

Los jueces de Massachusetts y Rhode Island otorgaron al gobierno la facultad de decidir si financiar el programa parcial o totalmente para noviembre.

Los fallos se produjeron un día antes de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) planeara congelar los pagos al programa debido a que, según indicó, ya no podía seguir financiándolo a causa del cierre del gobierno.

El programa beneficia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y es una pieza fundamental de la red de seguridad social del país, con un costo aproximado de $8 mil millones mensuales a nivel nacional.

Los fiscales generales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como del Distrito de Columbia, impugnaron el plan de suspender el programa, argumentando que el gobierno tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones.

La administración afirmó que no tenía permitido usar un fondo de contingencia de aproximadamente $5 mil millones para el programa, lo que revirtió un plan del USDA previo al cierre del gobierno que indicaba que se utilizarían fondos para mantener en funcionamiento el SNAP.

Los funcionarios demócratas argumentaron que no solo se podía usar ese dinero, sino que debía usarse. También señalaron que existe un fondo separado de alrededor de $23 mil millones disponible para tal fin.

En Providence, Rhode Island, el juez federal de distrito John J. McConnell dictaminó en un caso presentado por ciudades y organizaciones sin fines de lucro que el programa debe financiarse utilizando al menos los fondos de contingencia, y solicitó un informe sobre el progreso para el lunes.

Además de ordenar al gobierno federal que utilice las reservas de emergencia para compensar la falta de beneficios del SNAP, McConnell dictaminó que todas las exenciones previas del requisito laboral deben seguir vigentes. Durante el cierre del gobierno, el USDA canceló las exenciones existentes que eximían del requisito laboral a adultos mayores, veteranos y otros.

“El fallo del tribunal protege a millones de familias, personas mayores y veteranos de ser utilizados como moneda de cambio en una lucha política y defiende el principio de que nadie en Estados Unidos debería pasar hambre”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en referencia a la decisión de Rhode Island.

El caso de Boston presentaba elementos similares. La jueza de distrito Indira Talwani dictaminó por escrito que el USDA debe financiar el programa SNAP, calificando la suspensión de “ilegal”.

Ordenó al gobierno federal que informara al tribunal antes del lunes si utilizaría los fondos de contingencia para proporcionar beneficios reducidos del SNAP durante noviembre o si financiaría completamente el programa “utilizando tanto los fondos de contingencia como los fondos adicionales disponibles”.

“La suspensión de los pagos del SNAP por parte de los demandados se basó en la conclusión errónea de que los fondos de contingencia no podían utilizarse para garantizar la continuidad de los pagos del SNAP”, escribió. “Este tribunal ha aclarado que los demandados están obligados a utilizar esos fondos de contingencia según sea necesario para el programa SNAP”, continuó.

No quedó claro de inmediato con qué rapidez se podrían recargar las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos tras el fallo. Este proceso suele tardar entre una y dos semanas.

Es probable que los fallos sean apelados.

Los estados, los bancos de alimentos y los beneficiarios del SNAP se han estado preparando para un cambio abrupto en la forma en que las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos. Activistas y beneficiarios afirman que la suspensión de la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas.

La mayoría de los estados han anunciado fondos adicionales o acelerados para los bancos de alimentos o nuevas formas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.

En una conferencia de prensa celebrada en Washington el viernes por la mañana, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra el SNAP, declaró que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirían el costo del SNAP por mucho tiempo.

En una conferencia de prensa con el Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Capitolio, acusó a los demócratas de una “repugnante negligencia” al negarse a poner fin a su obstrucción parlamentaria en el Senado, mientras mantienen su exigencia de una extensión de la ayuda sanitaria. Fondos para el cuidado infantil.

Esta semana, un intento por mantener la financiación del programa SNAP durante el cierre del gobierno fracasó en el Congreso.

Para ser elegible para SNAP en 2025, los ingresos netos de una familia de cuatro integrantes, después de ciertos gastos, no pueden superar el umbral federal de pobreza, que ronda los $31,000 anuales. El año pasado, SNAP brindó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con hijos.